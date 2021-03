Hogyan tegyük gördülékennyé az otthoni munkavégzést és tanulást? Milyenek a tökéletes munkaeszközök 2021-ben?

Az elmúlt év alapjaiban formálta át az irodai munkavégzést: A munkaadóknak ki kellett alakítaniuk egy olyan informatikai hátteret a dolgozóik számára, amely segítségével a munka bárhonnan, bármikor elvégezhetővé vált. Ez a fejlettebb szerverek és több VPN alkalmazása mellett intelligens, mobilis és a hatékony munkavégzést támogató végfelhasználói eszközöket is jelentett. De mire is van pontosan szüksége egy otthonról dolgozó munkavállalónak és a munkaadónak a gördülékeny munkavégzéshez? Mit érdemes beszereznie a szülőknek és pedagógusoknak a digitális oktatáshoz? Többek között ezekre kerestük a választ Veres Mónika, a Dell regionális értékesítési vezetőjével és Molnár Levente termékszakértővel.

A cikk megjelenését a Dell Technologies támogatta.

Az elmúlt egy év alapvetően alakította át a munkavégzést és számos cég működését. Mi jelentette a legnagyobb kihívást a vállalatok számára?

Veres Mónika: A legszembetűnőbb jelenség egyértelműen az informatikai beruházások robbanásszerű növekedése volt. Egy tavaly év végi kutatásunk szerint a vállalatok 80 százaléka gyorsította fel a digitális átalakulási programját. Amit ezekben a programokban nagyon helyesen tettek a cégek az az, hogy a távoli munkavégzést biztosító technológiák mellett, azok biztonságos működésére is komoly hangsúlyt fektettek. Ez jelentette egyébként a legnagyobb kihívást is, hiszen

az adatokra irányuló veszélyek a home office elterjedésével jelentősen megnőttek, amely minden vállalat számára elengedhetetlenné tette a biztonsági intézkedések megerősítését.

Milyen új igények jelentek meg az irodai/otthoni környezetekben? Milyen termékek kerültek fókuszba?

Veres Mónika: Ahogy az várható volt, megnőtt az igény a könnyen hordozható üzleti laptopokra, mobil munkaállomásokra és az olyan PC-kre, amelyek az otthoni környezetben is kényelmesen elhelyezhetők. Az erősebb gépek esetében is fontos szempont lett a mobilitás, hiszen hirtelen otthon is szükség lett a legnagyobb teljesítményt igénylő programok (pl. 3D tervező és videókészítő alkalmazások vagy nagy számítási kapacitást igénylő pénzügyi és statisztikai alkalmazások) futtatására. Elsődleges szemponttá vált, hogy az eszköz zökkenőmentessé tegye a személyes találkozókat kiváltó virtuális meetingek élményét. Fókuszba került a munkavégzés hatékonysága, a korábbinál hangsúlyosabb elvárás lett, hogy az eszközök a lehető leghatékonyabb munkavégzést tegyék lehetővé bárhonnan, bármikor, legyen szó bármely irodai, gyári vagy kültéri munkakörről.

Molnár Levente: Az idei kliensportfólióban olyan fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek a megváltozott felhasználói szokásokat, ezen belül is főként az online együttműködést és a zökkenőmentes csatlakozási lehetőséget támogatják.

Ma már egy új termék sem kerülhet piacra a biztonsági funkciók továbbfejlesztése nélkül, kiemelten fontos ez akkor, ha megnézzük a jelenlegi aggasztó kibertámadási tendenciákat.

Az üzleti klienseszközeinkbe ezért integrált elemként kerülnek bele a biztonsági funkciók, amelyek az operációs rendszer alatti és feletti szinteken is megelőzik, észlelik és kezelik a rosszindulatú támadásokat. Ezáltal úgy védik az adott cég – és a munkavállalók – adatait, hogy ezt a felhasználó a mindennapi használat során nem is veszi észre.

Mennyire mutatkozott meg az értékesítésekben az otthoni tanulás? Milyen eszközökre van szüksége a tanároknak és a diákoknak a gördülékeny digitális oktatás érdekében?

Veres Mónika: A digitális oktatás támogatása egy kifejezetten fontos terület a Dell számára, melynek jelentősége a tavalyi események felgyorsulásával arányosan nőtt a termékfejlesztés szempontjából is. Mert természetesen nem lehet "mindent elintézni" egy laptoppal, viszont a megbízható, kompakt digitális eszközök nagymértékben megkönnyítik mind a diákok, mind a tanárok munkáját az egyre kevésbé helyhez kötött oktatási rendszerben.

Mire érdemes odafigyelni, amikor home office-hoz vagy otthoni tanuláshoz vásárolunk eszközt?

Molnár Levente: Azt, hogy milyen megoldásra és milyen kiegészítőkre van szükség, sokszor a munka típusa határozza meg. Grafikai munkák esetén például érdemes nagyméretű és nagyfelbontású kijelzőben gondolkodni, az UltraSharp PremierColor termékeink ezekhez a speciális igényekhez igazodva kerültek kifejlesztésre. A hagyományos irodai feladatok elvégzéséhez természetesen egyszerűbb üzleti kijelzők is elérhetők nagyon széles kínálatban.

Nem elhanyagolható tényező továbbá az sem, hogy átlagosan sokkal több időt töltünk képernyő előtt, mint korábban, és már köztudott, hogy a káros tartományba eső kék fény hosszútávon ronthatja a látásunkat. Épp ezért

az új generációs videókonferencia-monitorok jó választásnak bizonyulnak: ezek biztosítják a káros kékfény-kibocsátás lényeges csökkentését oly módon, hogy mégis megtartják a kép színhűségét.

Veres Mónika: Fontos azt is figyelembe venni, hogy ha számítógépet veszünk, akkor az nem csak egy darab hardver, hanem jó esetben több szolgáltatás is kapcsolódik hozzá. A Dell legújabb eszközeiben például megtalálható egy mesterséges intelligencia alapú szoftver, a Dell Optimizer, aminek segítségével a gép képes alkalmazkodni a felhasználója szokásaihoz, legyen szó akkumulátor-üzemidő optimalizálásról vagy a gyakran használt programok felhasználói szokásokhoz igazított futtatásáról. Emellett intelligens háttérzajszűrési és automatikus némítási funkcióval is megkönnyíti a munkatársakkal folytatott együttműködést.

Egy másik szoftvermegoldás, az ExpressConnect pedig nagyobb sávszélességet biztosít a konferenciákhoz használt alkalmazásoknak, hogy a hívások ne szakadjanak meg, valamint jelerősség alapján folyamatosan „válogat” az elérhető vezetéknélküli hálózatok közül, így mindig a legjobb teljesítményt biztosító hálózatot fogjuk használni.

Mit tapasztalnak idén? Változtak az értékesítési trendek tavalyhoz képest?

Veres Mónika: Az első évfordulójához érünk a tömeges otthoni munkavégzésnek és a felgyorsuló digitalizációnak. Már nem újdonság a jelenlegi helyzet sem a munkáltatók, sem a munkavállalók számára, azonban még rengeteget lehet fejlődni, optimalizálni az új munkakörnyezeteket, egyszerűen szólva jól csinálni mindazt, amit tavaly elkezdtünk. Az igény az otthoni munkavégzést és tanulást támogató eszközökre továbbra is fennáll, sőt, a dolgozók a tartalomkészítőktől és mérnököktől kezdve az adatelemzőkig és marketingszakemberekig mindannyian azt a tökéletes munkakörnyezetet keresik, amelyben a leghatékonyabban tudnak dolgozni.

Az ilyen környezetek kialakítása alapvetően többet jelent, mint egy-egy laptop: az olyan kiegészítők is jelentős szerepet játszanak a megfelelő munkakörnyezet kialakításában, mint a dokkolók és a monitorok, vagy ezek "ötvözete", az ún. USB HUB monitorok. Ezek az eszközök tápellátást, vezetékes hálózati kapcsolatot és több USB portot is biztosítanak a felhasználó számára anélkül, hogy ez a sok többletfunkció további helyet foglalna el az asztalon.

Fontos, hogy az egész otthoni ökoszisztéma támogassa a zavartalan online megbeszéléseket vagy tanórákat, azaz megváltozott formában, de kapcsolatban maradhassunk a megszokott környezetünkkel.

A digitális eszközök iránti megnövekedett igény a környezetre is nagy hatással lehet. Mennyire vannak fenntartható megoldások a piacon?

Molnár Levente: Az, hogy minden újonnan felmerülő igényre fenntartható megoldásokkal tudjunk válaszolni, egy nagyon fontos szempont például a Dell számára, ezt egy felelős gyártó ma már minden fejlesztési döntésénél köteles figyelembe venni.

Például a Latitude és a Precision termékcsaládok egyes tagjai az első olyan PC-k a világon, amelyek kialakításához fahulladékból, papírgyártáskor visszamaradt melléktermékből előállított műanyagot, ún. bioműanyagot használunk fel.

A gépek fedelei 21 százalékban már ilyen bioműanyagot tartalmaznak, természetesen az újrahasznosított műanyagon és a szintén újrafeldolgozott, a műanyagházat még tovább erősítő szénszáltartalmon felül. Kiemelt célunk, hogy 2030-ra a gyártott termékeink több mint fele újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készüljön, illetve minden egyes eladott eszközünk után egy leselejtezett eszközt felelős módon újrahasznosítsunk.

A cikk megjelenését a Dell Technologies támogatta.

Címlapkép: Getty Images