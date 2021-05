735 milliárd forintot költünk évente a fenntarthatóságra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A fenntarthatóság nem csak kihívás, hanem komoly üzleti lehetőség is. Mindezt jól mutatja, hogy a fenntarthatósági technológiák fejlesztésével foglalkozó szektorok növekedése 2030-ig elérheti az évi 25 százalékot is, illetve hogy ma már globálisan a befektetők több mint 50 százaléka veszi figyelembe pénzügyi beruházási döntéseinél a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is. Nem meglepő tehát, hogy az idén ősszel megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó egyik fókuszpontja annak hangsúlyozása, hogy a fenntarthatóság ma már kifejezett versenyelőny lehet bármely vállalkozás számára.