Rég várt megoldásokat hoz az online bankolás

Nem csupán az ügyfelek kényelmét, hanem a hatékony ügyfélszerzést is szolgálja a banki folyamatok digitalizációja, a kényelmes, online megoldások ugyanis számszerűsíthetően növelik az érdeklődések számát. A Gránit Bank például a jelzáloghitel-igénylés lényegében összes lépését – amit a jogszabályok lehetővé tette – már digitalizálta, az egyszerű kalkuláció helyett pedig online hitel-előbírálatot biztosít. A fejlesztéseknek köszönhetően többszörösére nőtt a hiteligénylések száma, amelyre válaszul a pénzintézet belső folyamatait is digitális, a korábbiaknál hatékonyabb alapra helyezte.

A banki ügyintézésben és már a hiteligénylésben is jelentősen nőtt a digitális megoldások elfogadottsága az ügyfelek körében.

Ebben a környezetben mindenképpen versenyelőnyt jelentenek azok a megoldások, amelyekkel jelentősen leegyszerűsíthető például a jelzáloghitelezés bonyolultnak gondolt folyamata.

Így szükségtelenné válik, hogy bárki ügynökkel, tanácsadókkal merjen csak nekivágni a hitelfelvételnek.

A hiteligénylési folyamat összes olyan lépését digitalizáltuk, amit a jogszabályok lehetővé tesznek. Van néhány olyan elem ugyanakkor, amelyek digitalizációját a jogszabályi környezet még nem teszi lehetővé

– mondta el a Portfolionak Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági ügyvezető igazgatója. „Jogi okokból nem digitalizálható ma még a hitelszerződés aláírása, a jelzálogjog bejegyzése a földhivatalban, és a közjegyzői okirat elkészítése is csak személyesen oldható meg. Az értékbecslésnél azonban már van jogi lehetőség arra, hogy egyes, Budapesten és az agglomerációban, illetve kiemelt balatoni üdülőkörzetekhez tartozó városokban lévő lakóingatlanok esetében - amelybe a nyaralók egyelőre nem érthetők bele - kiváltható legyen a fizikai szemle, amire lehet alapozni az eljárás digitális platformra terelésénél is.” – fűzte hozzá.

Előbírálat online

A digitalizáció egy fontos lépése az online hitel-előbírálat is, amely egy egyszerű és áttekinthető kalkulátor használatával oldható meg. „Fontos különbség, hogy más piaci szereplőkhöz képest a Gránit megoldása nem csupán egy tájékoztató jellegű kalkuláció. Máshol az ügyfél megad egy-két adatot, a bank pedig megmutatja az adott időtávra a legkedvezőbb kamatozású hitelkonstrukciót. Nem nézik azt, hogy az ügyfél ténylegesen megkaphatja-e azt a hitelt, azt a kamatot, amit felvillant neki a számítás. Nálunk a kalkulátor, egyben tartalmazza a hitel-előbírálatot is. Amennyiben az ügyfél valós adatokat adott meg, amit később online feltölthető dokumentumokkal is igazol, akkor az ügyfél a kalkulációban megadott feltételekkel kap hitelt, amely ajánlat 30 napig érvényes.

Ez tulajdonképpen egy újabb lépés a digitalizáció és a folyamat egyszerűsítése felé

– tette hozzá az ügyvezető igazgató, aki szerint a megoldás fogadtatása rendkívül kedvező volt, hiszen részben a bevezetésének köszönhetően idén közel ötszörösére bővült a Gránit Bank által kihelyezett lakáshitel-állomány. A kalkulátort a pénzintézet jelenleg is fejleszti és még novemberben egy újabb verzió jelenik meg a bank honlapján. Ebben már nem csak külön piaci jelzáloghitelre vagy zöld hitelre lehet kalkulálni, hanem a folyamat integrálja az állami támogatásokat, mint például CSOK-ot vagy adóvisszatérítési támogatást.

Automatizáció a háttérfolyamatoknál

Összességében az elmúlt hat hónapban több mint százmilliárd forintos nagyságrendű hitelösszegre végeztek el online előbírálatot az ügyfelek zöld hitel és jelzáloghitel esetében együttesen, akik digitális ügyfélfiókot is regisztráltak az ügyintézéshez. „Fontos, hogy a front-end digitalizáció mellett a back office is kész legyen a beérkező igények hatékony, digitális kezelésére” – jegyezte meg az ügyvezető igazgató. „A fejlesztéseink nem csak a front endet érintik, természetesen fel vagyunk készülve a dömpingszerű érdeklődésre és folyamatosan dolgozunk a további fejlesztéseken. Bevezettünk egy ügyfélkezelési (CRM) rendszert a hitelezési folyamat digitális követéséhez és hatékony banki támogatásához. Néhány héten belül pedig a jelzálog-hitelezési folyamathoz kapcsolódó bírálat, a folyósításhoz szükséges banki dokumentumok majdnem 90 százaléka automatizáltan, bárminemű manuális beavatkozás nélkül fog előállni.

Ez jelentős könnyítés a beérkezett igényeket a bankban feldolgozó kollégák számára.

Jendrolovics Péter kérdésünkre válaszolva kifejtette: a kényelmi megoldások és az ügyfélbarát mobilapplikációk terén a fintech-cégek, így a Magyarországon is népszerű Revolut kihívást jelent a bankoknak, így a digitális üzleti modellt megvalósító Gránit Banknak is, azonban a komplexebb ügyféligények kielégítése, a különböző hitelek, beleértve az állami támogatási lehetőségek biztosítását is, a videóbanki szakértővel történő személyes egyeztetés és a hazai fogyasztóvédelmi háttér, mind olyan faktorok, amelyek a Gránit Banknak kedveznek – tette hozzá.

Google fizetés a meglévő rendszer mellé

November 5-től a pénzintézet elérhetővé tette ügyfelei számára a Google Pay szolgáltatást, mely Android okoseszközökre kínál kényelmes és gyors fizetési megoldást. A Mastercard kártyabirtokosok néhány egyszerű lépésben adhatják hozzá bankkártyájukat a szolgáltatáshoz a Google Pay alkalmazásban. Az innovatív fizetési megoldás minden, a pénzintézet által kibocsátott bankkártyával kompatibilis. Az ügyfelek továbbra is használhatják a bank saját fejlesztésű Gránit Pay mobilfizetési megoldását is, amelyet a pénzintézet évek óta biztosít a kártyatulajdonosoknak, vagyis a két érintésmentes fizetési megoldás párhuzamosan működik tovább.

A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Fotó: Getty Images, Gránit Bank