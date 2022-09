Eszelős hullámvasúton az acélpiac

Portfolio 2022. szeptember 19. 08:00

Igazi hullámvasúton ül idén az acélpiac, amely álmos évkezdet után a háború okozta pánikvásárlást, döbbenetes drágulást, majd ezt követő forgalom- és árzuhanást is megélt nyár végéig. A tavaszi fokozott készletezéskor felhalmozott készletek kitartottak egész nyáron, amelynek révén a disztribútorok sokszor kénytelenek voltak veszteséggel értékesíteni némely tételt. A szeptember hozott némi élénkülést az Épduferr acélkereskedelmi és gyártási vezetője szerint, ám a jövő továbbra is megjósolhatatlan. A kínai gazdaság visszaesése, az európai recesszió fenyegetése és a hazai építőipari visszaesés egyaránt keresleti szűkülést vetít előre, ám az energiaválság miatt kényszerűen leálló üzemek miatt még így is kialakulhat acélhiány.