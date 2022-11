Alaposan felfordult a nyomtató iparág, a gyártók a kiutat keresik

A fenntarthatóság, a költségcsökkentés és a digitalizáció szerepe a vállalati gondolkodásban folyamatosan nő, ennek egyenes következménye például az, hogy a cégek egyre kevesebbet nyomtatnak. Egyre több adminisztrációs folyamat és dokumentum válik a digitális kommunikáció részévé, azonban bizonyos folyamatoknak továbbra is papír alapon kell maradniuk. A kevesebb és okosabb nyomtatás időszakához a gyártóknak is alkalmazkodniuk kell, akik az elmúlt években jelentős szemléletváltáson mentek át. A nyomtató iparág átalakulásáról, a modern dokumentum menedzsment folyamatokról és az elérhetővé vált új technológiák jelentőségéről a Kyocera hazai forgalmazójával, a Global-Union Kft. ügyvezető-igazgatójával, Juhász Lászlóval beszélgettünk.

A nyomtatás rövid időre szinte megszűnt 2020. tavaszán, hiszen világszerte rengeteg vállalkozás bezárt, vagy a teljes munkaerő-állománnyal home office-ba vonult, nem használták az irodai eszközöket. A nyomtató gyártók hogyan reagáltak a Covid-helyzetre?

A többi iparághoz hasonlóan a gyártók drasztikusan csökkentették termékeik volumenét a második negyed év végére, a beszerzéseket pedig ehhez mérten korrigálták, amelyek hatása a mai napig érezhető. A piac változását jelentős gyártói átrendeződés követte.

Az utóbbi két évben az egyik legmeghatározóbb különbséget az jelentette, hogy ki tud szállítani és ki nem; bizonyos gyártóknál alapvető alkatrész- és alapanyaghiány alakult ki, ők nagyon megsínylették ezt az időszakot.

A nagyvállalatoknál igyekeznek csökkenteni a nyomtatás mennyiségét, ezzel növelve a papírmentes munkaterületek számát. Egyre több vállalatvezető gondolja úgy, hogy a digitális eszközök használata jelentősen növeli a munkavégzés hatékonyságát és nem utolsó sorban a “karbonlábnyom” csökkentésével a környezettudatosság is hangsúlyt kap. Azt gondolom, hogy komoly átrendeződés várható az office piacon. Az irodák mérete csökkeni fog, a munkafolyamatok és szokások átalakulnak, a hibrid munkavégzés még inkább előtérbe kerül. A gyors reagálás, a személyre szabottság és az elérhetőség jelenthet versenyelőnyt.

Ebben a kiszámíthatatlan időszakban a forgalmazóknak is újra kellett gondolniuk a működésüket. A rendelések mennyire voltak kezelhetőek?

Az egész szektorban érezhetően csökkent a kereslet, amely a napi bejövő hívások számán, a szerviz igények mennyiségén és az aktív tendereken is lekövethető volt. A mi helyzetünk kedvezőbben alakult, mivel a gyártó erős termék portfólióval rendelkezik. A nyomtató szegmens nagyjából a negyede, a többi elektronikai, energetikai és kerámia termék.

Hazai viszonylatban cégünk utóbbi két éve pozitívan alakult, folyamatosan követtük a világgazdasági változásokat és trendeket. A rendeléseket előre tervezetten adtuk le a gyártó cégnek, számolva az esetlegesen jelentkező készlethiánnyal. Előrejelzéseket adtunk várható rendeléseink mennyiségéről is, és ezt az intenzív rendelés “forecast-olást” a mai napig folytatjuk. Erre a metódusra építve gyakorlatilag áruhiány nélkül éltük meg az utóbbi időszakot.

Az ellátási nehézségek kezelése mellett hatékonyan végig tudtuk vinni a digitális transzformációt és a szervezeti fejlesztéseket is. Összességében hatalmas siker, hogy az eredményeink így alakultak, hiszen az előre mutató változások értékállóbbá teszik a vállalkozást, ami végső soron a piaci pozíció erősödésében is megnyilvánul.

Mit jelentett a mélypont számokban kifejezve? Azóta stabilizálódott valamelyest a piac?

2020. második negyedévében az irodai munkavégzést felváltotta a home office.

A csökkenés az előző évhez viszonyítva 80 százalékot mutatott, gyakorlatilag megtorpant a piac.

A piaci és munkakörnyezeti változásokra másképp reagáltunk, mint a versenytársak. Jellemzően együtt maradtunk és folyamatosan kommunikáltunk csapaton belül, és a gyártóval is. Alkalmazkodtunk a hibrid munkavégzéssel kapcsolatos elvárásokhoz, ami a beszállító és szolgáltató cégek számára az egyik legnagyobb kihívás. A visszaesést követően 2020 végére behoztuk a lemaradást és elértük az előző évek számait. A növekedés ütemét sikerült megtartanunk, sőt a tervek szerint a 2020-as 2 milliárd forintos forgalmunk idén megkétszereződik.

Jellemzően hogyan változtak a felhasználói szokások, és mennyiben igényel ez más megközelítést a gyártók részéről?

A környezet és a munkafolyamatok is változtak, ez egy olyan transzformációs folyamat, amihez minden iparágnak alkalmazkodnia kell, így a nyomtatásnak is. Ahogy az elektronikus dokumentumok használata kerül fókuszba, a fizikai nyomtatás úgy lesz egyre inkább a múlté. A gyártók hosszú távon a szoftver- és a szolgáltatás-központúságra helyezik majd a hangsúlyt.

Mindezt követve mi is keressük a különböző lehetőségeket. Az iparágban egyre több az akvizíció, a gyártó cégünk is viszonylag gyorsan reagált és jó néhány nagy volumenű akvizíciót hajtott végre. Olyan cégekkel bővült a portfolió, amelyek a dokumentum menedzsment rendszerek (DMS) fejlesztésében piacvezető szerepet töltöttek be Európában és az USA-ban. Most ezeknek a rendszereknek a további fejlesztése zajlik, tömeges szerződéskezeléssel, és a szerződések adatainak analizálásával összefüggő funkciók kerülnek majd a szoftverbe.

A nyomtatóiparban az újabb szoftveres megoldások milyen hozzáadott értékkel bírhatnak? Miben tudnak ezek segíteni az ügyfélnek?

Egyes szoftveres megoldások fő funkciója, hogy PDF, Word, Excel, stb. formátumú dokumentumokat valamilyen, a vállalat folyamataihoz illeszkedő közös térben lehessen tárolni, szerkeszteni, a dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat a kollégákhoz kapcsolni.

A Kyocera az elmúlt pár évben a az on-premise megoldásai mellett felhő alapú, de továbbra is vállalati felhasználásra szánt rendszerekben is gondolkodik. A felhő alapú központi nyomtatási és szkennelési management azokat a vállalkozásokat segíti, amelyek elszórt telephellyel rendelkeznek vagy egyéb okból fontos számukra, hogy könnyen hozzáférhetővé tegyék ezeket a szolgáltatásokat a munkavállalóik, vagy harmadik felek számára és ezért előny, hogy az eszközök és szolgáltatások nem egyetlen hálózaton, hanem felhő alapon érhetőek el.

A nyomtatók műszaki fejlődése egyre összetettebb szoftveres megoldások alkalmazását teszik lehetővé, milyen új képességekkel bírnak a modern nyomtatók?

Az eszközök ma már olyan szoftverekkel bővíthetők, amelyek mesterséges intelligenciát használva lehetővé teszik a kézírás felismerését, sőt, a szerkesztését is. Ez kifejezett előny azokon a területeken, ahol nagy mennyiségben keletkeznek kézzel írt dokumentumok, mint például az oktatásban.

Az IT biztonságnak is egyre fontosabb szerep jut, hiszen a hibrid munkavégzéssel eddig nem tapasztalt kockázatok jelentek meg.

A felhasználó-azonosítás nagy kihívás, főleg otthoni munkavégzés esetén a vállalati eszközön történő szkennelés, nyomtatás folyamatában, de rengeteget fejlődtek a személyi igazolvány-másolási funkciók is.

A hazai vállalkozások mennyire keresik ezeket a megoldásokat? Mennyire nyitottak a modern technológiákat kiaknázó eszközök használatára?

Nagyon nagy szélsőségeket látunk. Viszonylag nagy számú olyan ügyfelünk van, akik a multinacionális cégek biztonsági IT előírásait követve, zárt folyamatban dolgoznak Magyarországon is. Ezzel szemben a hazai kkv szektor általában a viszonylag elégséges szintet próbálja csak megugrani, továbbra is alacsony a hatékonyság, kicsi az elektronikus dokumentumok használatának szerepe. A két évvel ezelőtti állapothoz képest persze javult a helyzet, a Covid alapvetően kimozdította ebből a tradicionális pozícióból a magyar kkv szektort is, sokan kezdenek nyitottá válni olyan, már több éve elérhető megoldások használatára, mint például a távfelügyelet.

Céges szinten hogyan kezelik a megnövekedett energiaárakat, az energiafelhasználás optimalizálása hogyan valósul meg?

Házon belül fontos szemlélet, hogy az energiával takarékoskodni kell. Az épület energiamenedzsmentjét okos szoftverek felügyelik, két éve pedig teljesen megszűnt a gázfogyasztásunk, mindent árammal üzemeltetünk.

A világnézetünket az 1,2 megawattos solar farmunk is tükrözi, ami a telephelyünk épületének tetején, közel 2000 m2-en valósult meg. Ez egy óriási biztonság energetikai és gazdasági értelemben is.

Tervezünk továbbá egy olyan beruházást, amely során az objektumon belül egy nagy kapacitású tárolót installálunk, ami biztosítja a megtermelt energia hosszú távú tárolását és hozzáférhetőségét. Ezeket a folyamatokat nagyban segítette, hogy az utóbbi öt évben új üzletággal bővültünk, a nyomtató- és multifunkciós készülékek, valamint a szoftveres megoldások mellett már solar projektekkel is foglalkozunk.

