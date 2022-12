Elindult az új és zöld kriptovaluta ökoszisztéma

Új kriptovalutát indított november 1-jén LiveGreen Coin (LGC) néven az osztrák alapítású, de magyar tulajdonosi körrel rendelkező HAPPY PANDA Handels GmbH, amihez egy olyan modern közösségi platformot is fejlesztenek, ahol a felhasználók támogatni tudják egymás környezettudatos projektjeit. A platform egyúttal új színt is hozhat a kriptovaluták világába, mivel az LGC részvényként is funkcionál a Happy Pandában, így még korai állapotában lehetséges a részesedés a telekommunikációs vállalat profitjából.

Alig több, mint egy hónapja indult el, de máris több tízezres eléréssel rendelkezik a LiveGreen Coin. Fő közvetítési csatornájuk a Twitter és a Telegram, de a Facebook-jelenlétüket is fokozzák. “Az egymillió feletti követőtábort már jövőre célunk elérni, akik így mind értesülhetnek az új környezetvédelmi projektekről és a coin-jaik használatával részt is tudnak venni bennük. Partnerünk, a Hungarian Vizsla Inu csapata anno azokat szólította meg, akik a kutyákat szeretnék támogatni, most azokat szólítjuk meg, akik a környezetvédelmet és a kripto közösséget” – mondta el a Portfolio-nak Kun Róbert, a LiveGreen Coin ügyvezetője.

AZ LGC TRANZAKCIÓINAK HITELESÍTÉSÉHEZ NEM SZÜKSÉGES TERMÉSZETES ERŐFORRÁS ÉS ÍGY ZÉRÓ A KARBONLÁBNYOMA.

A Live Green Coin egy Proof-of-stake (POS) token, amely előállításának erőforrásigénye 99 százalékkal kisebb, mint egy POW kriptovalutáé, azaz nincs szükség külső eszközök bevonására, így nem is keletkezik energiafelhasználási többlet. Az LGC a világ egyik legnagyobb hálózatát, a Binance Smart Chain (BSC) hálózatát választotta háttérnek.

Kun Róbert

Az LGC-vel rendelkező felhasználók (holderek) hozzá tudnak járulni egy adott környezetvédelmi projekthez, illetve maguk a projektek nagyobb láthatóságot kapnak a közösségi platformon. “Ha hirdetni szeretnénk egy közösségi platformon és környezetvédelem a téma, nehéz a dolgunk, alacsony az elérés. Itt viszont egy helyen megvan a felület és a közösség ahhoz, hogy egy ilyen projekt elindulhasson” – tette hozzá Kun Róbert.

A platform alapvetően Nonprofit szervezetként, pályázati alapon fog működni. A beküldött támogatási kérelmekre a holderek bizonyos időközönként tudnak majd szavazni az LGC-jükkel, tehát maga a közösség döntheti el, hogy kit segítsenek. A szavazásra beérkezett tokeneket elégetik, ezzel is erősítve a LiveGreen Coin-t.

Nem a szavazóktól beérkező összeg a legfontosabb, hanem a közösségi elérés, és hogy olyan emberek szavazzanak, akik számára fontos a fenntartható életszemlélet

– hangsúlyozta Nagy Viktor, a LiveGreen Coin vezető digitális managere.

Létezik ugyanakkor egy For-profit támogatási forma is, ami inkább befektetés jellegű, itt a cél maga a közös haszonszerzés. “Itt az üzleti modellbe beletartozik az is, ha valaki megvalósít például egy napelemes pályázatot, ami természetesen zöld projektnek is minősül, az közben anyagi hasznot is termel. Erre szintén bárki jelentkezhet, viszont itt nem a közösség dönti el, hogy melyik projekt kap támogatást. Beszállunk a projektbe, és annak nyereségét visszaforgatjuk LGC-be, így erősítve azt” – emelte ki Kun Róbert. Emellett a Happy Panda profitjának 10 százalékát is megkapják a LGC tulajdonosok az ún. részvénytoken funkciónak köszönhetően.

Egy olyan közösséget szeretnénk építeni, akik fogékonyak a természetvédelemmel kapcsolatos történésekre, és tudnak élni a kriptovaluta kínálta lehetőségekkel. Itt fog összeérni a két célközönség, mert az okoseszközöket - amelyekkel a leginkább foglalkozik a Happy Panda - leggyakrabban a fiatalok keresik, akik a közösségi médiában is a legaktívabbak. Egy eszközt próbálunk adni nekik, amivel a környezetért is tehetnek

– mondta Nagy Viktor.

Azt látni, hogy nagyon sok platform - akár a Twitter vagy a Facebook - sokszor aggályos biztonsági szempontból, ellenőrizhetetlen hirdetők ellenőrizhetetlen termékeket, szolgáltatásokat ajánlanak. Az LGC közösségi platform létrehozása során éppen ezért egy letisztult oldal volt a cél, ahol nem a haszonszerzés az elsődleges. “Nálunk a hirdetések csak az előszűrést követően jelenhetnek meg. Ha ki tudjuk küszöbölni a valótlan hirdetéseket, akkor egy olyan platform jön létre, ami ötvözi a Marketplace és a social media előnyeit.”

Nagy Viktor és Kun Róbert

Ahogy a Twitter esetében is latolgatják, hogy bevezetnek kriptovalutát, mint fizetőeszközt, ezen a platformon már az indulástól kezdve az LGC lesz a fizetőeszköz. A saját kibocsátású LGC kriptovalutával a közösségi platform saját webshopjában is fizethetnek a felhasználók, de fizetőeszközként használható a Coinphone Webshop-on, ami a világ első csak kriptovalutával működő online shop-ja.

Abban az esetben, ha valaki LGC-ért vásárol, akkor a nyereség 10 százalékát szintén visszaforgatják, így csökkentik a forgó tokenek számát és növelik az egyes tokenek értékét.

LGC technikai adatok

Az LGC egy teljesen decentralizált peer-to-peer digitális valuta, amelyben minden felhasználó egyenlő tulajdonos és közreműködő. A Binance Smart Chain alapján az LGC összesen 1 milliárd LGC-vel rendelkezik, amelyből 321 726 064 LGC-t már elégettek, így csökkentve a készletet. A whitepaper szerint a következő negyedévekben további 200 000 000 LGC-t égetnek el, hogy értéket növeljenek.

Az LGC folyamatosan nyit a legnagyobb tőzsdék irányába, így biztosított a világszintű elérés. A soron következő BitMart egy egyesült államokbeli kriptotőzsde, amely a szövetségi szintű MSB-vel, FinCEN pénzügyminisztériumi engedéllyel rendelkezik és MTL-licenceket is kapott. Jelenleg az Emirex, a Hotbit, a ZT Global, a CITEX és az AzBit centralizált tőzsdéken (CEX) érhető el, továbbá a decentralizált (DEX) PancakeSwap-on is, és a HVI által létrehozott a VizslaSwap.com-on is.

Fotók: Mónus Márton

A cikk megjelenését a LiveGreen Coin támogatta.