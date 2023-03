Sokan akarnak új lakást venni, nem csökkennek az árak a minőségi ingatlanoknál

Egyre inkább elválnak egymástól az ingatlanpiac különböző területein a minőségi, korszerű termékek a kevésbé szofisztikált megoldásoktól, előbbieknek ugyanakkor továbbra is jó piaca van, amelyen a fejlesztők, vásárlók és kivitelezők szempontjai egyaránt érvényesülhetnek – mondta el a Portfolio-nak Kiss Ákos. A Property Market nemrég kinevezett ügyvezető igazgatója szerint mind a lakás- mind pedig az irodapiacon és a szállodák esetében keresettek a minőségi projektek, sőt, az elmúlt időszak változásai révén még inkább felértékelődnek az újabb és korszerűbb ingatlanok.

Értékesítési igazgatóból februárban lett ügyvezető igazgató. A friss kinevezés jelent változást, új stratégiát a cég éltelében?

A szerepvállalásom ügyvezetőként a tulajdonosok bizalmának köszönhető, a céljaink megvalósítása és a csoporton belüli szinergiák jobb kihasználása érdekében történt ez a lépés. Elkötelezettek vagyunk a jelenlegi beruházások nagyívű fejlesztési stratégiájának folytatásában, valamint városszerte új ingatlanfejlesztések beindításában.

Mondhatjuk, hogy az állandóságot képviselem.

Milyen új elképzelésekkel, tervekkel vágott neki a munkájának az új pozícióban?

Mindig a minőségben hittem, ez most sem változott. A kiváló szakértői csapattal való együttműködés és a közös munkából származó megvalósult épületek, projektek azok, amik motiválnak és hajtanak előre.

Ellentmondásos értékelések és főleg eltérő várakozások hangzanak el manapság az ingatlanpiacot illetően, a vélemények meglehetősen széles spektrumon szórnak, és általában minden esetben szóba kerülnek a magas kamatok, a finanszírozás kérdése is. Milyen állapotban van most a szektor? Lehet számítani továbbra is tartós keresletre?

Mi úgy látjuk, hogy az ingatlanpiac köszöni, megvan; illetve, mint minden piacra,

itt is igaz, hogy a minőségi termékek értékesítőinek azért kevésbé kell aggódniuk a valódi kereslet miatt.

Tény, hogy a magas piaci kamatok kevésbé kedveznek most a piacnak, ugyanakkor a rendelkezésünkre álló jelenlegi információk és statisztikák alapján egyelőre nem számítunk drámai fordulatra. Azt tapasztaljuk, hogy mindenki igyekszik megtalálni a számára kedvező finanszírozást, miközben a támogatások jó része megmaradt, mint például az otthonteremtési támogatások. A vevői igényszint sem csökkent, sőt, nőtt; vagyis az igazán jó, minőségi ingatlanok most is nagyon kelendőek, és a befektetési cél továbbra is jól érvényesíthető.

Ennek ismeretében mit hozhat a közeljövő? Mi várható az ingatlanpiac egyes területein az elkövetkező 1-2 évben, figyelembe véve, hogy a lakás-, az irodapiac, valamint az ipari ingatlanok szegmense eleve jelentősen eltérő területeknek számítanak?

Az ingatlanpiac különböző területei különböző fejlődést élnek meg, az azonban igaz mindegyik szegmensre, hogy az új építésű ingatlanok esetében a fejlesztők szinte kizárólag korszerű megoldásokat építenek be mind a lakásokba, mind az irodaházakba. Őszintén szólva kénytelenek is ezt tenni, hiszen nőttek a minőséggel szembeni elvárások.

Ezt figyelembe véve semmi nem indokolja az árcsökkenést egyik szegmensben sem, hiszen mind a kivitelezési költségek vagy a beépített egyre komolyabb technológia, valamint a vállalt kockázatok, mind-mind magasan tartják az árakat.

Előbb el tudom képzelni, hogy egy-egy fejlesztő inkább elhalaszt egy beruházást, vagy ily módon kivár, semmint árcsökkentést hajtana végre az általa épített jó minőségű lakáson vagy irodán. Biztos vagyok benne, hogy akik körültekintően terveznek, ráadásul a minőségből sem engednek, azok az árból sem fognak, és nem is lenne indokolt. A mai kamatkörnyezet okoz ugyan kihívásokat, és ad lehetőséget a tulajdonosoknak, hogy átmenetileg alternatív pénzpiaci termékekben tartsák a pénzüket, de mi ingatlanfejlesztőként azt mondjuk, hogy ez az időszak alkalmas lehet új célpontok felkutatására, projektek előkészítésre is.

A Property Market a BudaPart városrész és a portfóliójában szereplő további ingatlanfejlesztési projektek mellett számos fejlesztési lehetőség vizsgálatát és előkészítését végzi úgy, hogy a Market Csoporton belüli szinergiák kihasználása a lehető leghatékonyabban megvalósulhasson. Ezek közt számos budapesti, balatoni és egyéb nagyvárosban lévő fejlesztési projekt elemzése is folyik, tehát rendre új projektekkel fogunk jelentkezni az előttünk álló években is.

A Property Market kivitelezésében jelenleg három fő projekt áll most építés alatt: a BudaPart, a Dürer Park és a BEM Center. Hogy haladnak ezek a projektek, milyen fázisban vannak az egyes beruházások?

Az említett beruházások közül a BudaPart a legösszetettebb, hiszen a megvalósítás kezdete óta folyamatosan több projektelem épül párhuzamosan.

A BRF lakóépületünk a tavalyi év végén kapott használatbavételi engedélyt, és jelenleg is zajlik a lakások birtokbaadása. Különböző kiviteli fázisokban tartanak, de épül a BRG, BRK és BRL lakóépület is. Ezek közül a Lágymányosi öböl partján található 140 lakásos BRL épület már közel szerkezetkész. Ezt és a 180 új otthont kínáló BRG jelű lakóházunkat 2024-ben vehetik birtokba a beköltözők. A DOWNTOWN nevű iroda- és hotel vegyes funkciójú épület kivitelezése a végéhez közeledik, még tavasszal elkészül az irodaépület rész, és még júliusban megnyílik a 198 szobás, négycsillagos Radisson Blu hotel is ugyanitt. A CORSO és a CENTRAL irodaépületek kivitelezés előkészítő munkái szintén megkezdődtek, jelenleg a földmunkák zajlanak.

A magasépítési projektek mellett a komplexum szívében található belső parkunk is épül játszótérrel, közösségi terekkel, valamint zajlik egy elektromos alállomás átépítése, és a magasépítési munkák kiszolgálására épülő infrastruktúra-hálózat újabb ütemének megvalósítása is.

A BudaPart teljesen kész állapotában három óvodát tervezünk létrehozni. Az első egység már el is készült, 2022-ben nyitott meg az alapítványi működtetésű Égigérő Óvoda. Emellett a helyi önkormányzat részére hamarosan átadunk egy teljesen kialakított rendelőintézetet is, ahol a környék védőnői szolgálata is elérhető lesz.

A Dürer Park projekten épülő irodaházak az ütemtervnek megfelelő készültségben vannak.

Még ebben a hónapban elkészül az első irodaház teljes homlokzata, bezárul az épület, és elkezdődnek az úgynevezett fit-out munkák. A kisebb, az egykori Sacré Cœur zárdaként is ismert épületrészt magában foglaló irodaház esetében, ahol egy régi és egy új épületrész kapcsolódik majd össze, jelenleg a szerkezetépítési munkák zajlanak. Ez júniusban érheti el a szerkezetkész állapotot. Az infrastruktúra modernizálása éppen most indult el: egymilliárd forintból újul meg az Ajtósi Dürer sor és a Zichy Géza utca egy-egy szakasza, a projekt részeként zöldfelületek, biztonságos kerékpárút és gyalogos járda épül a Városliget mellett.

A BEM Center építkezése jó ütemben halad, így hamarosan megtartjuk a ház bokrétaünnepét, és 2023 végén átadjuk a vegyes hasznosítású épület irodaszárnyát, az első bérlők is ekkor költöznek.

A Property Market a lakásépítés mellett jelentős irodafejlesztőnek is számít. Az irodapiacon viszont folyamatosan nő az üresedési ráta. Hogy lehet egy most épülő irodaházat versenyképessé tenni a lassuló piacon, mekkora a bérlői érdeklődés a folyamatban lévő irodafejlesztések iránt?

A jelenlegi 11,3 százalékos üresedést nem mondanám magasnak. A 2008-as hitelválság után a 25 százalékot is elérte ez a szám, de azóta egészséges tartományban mozog, és nem növekszik dinamikusan vagy kiugróan.

Az ingatlanfejlesztőknek fontos a jelen kor kihívásaira, problémáira is reagálni, így fenntartható, hatékony és hosszútávon is gazdaságosan üzemeltethető épületeket kell tervezni és építeni, amelyeket a bérlők és a befektetők is egyaránt keresnek. Mi is erre törekszünk.

Minden irodaházunk megvalósításakor ennek a szellemiségnek megfelelően gondolkodunk, mert tudjuk, hogy a fenntarthatóság mellett a munkavállalók komfortérzete is kiemelten fontos a döntéshozók szempontrendszerében.

Nagyon jó visszajelzés számunkra, hogy az érdeklődés továbbra is magas az irodaterületeink iránt. A piacon lévő idősödő irodaállomány és az új építésűek közti hatékonysági olló is egyre jobban nyílik szét az energiaárak drasztikus növekedésének is köszönhetően, ezért a gazdaságosabban üzemelő épületek hiába kerülnek fajlagosan többe, összköltségében mégis alacsonyabb lehet az egy munkaállomásra fordított kiadás, mint egy korosodó, energiapazarló épületben.

A bel-budai BEM Projektben a BEM Center irodaház mellett egy szálloda is épül. Milyen kategóriájú lesz ez a szálloda, és mit várhatunk a projekttől, valamint általában milyen várakozások vannak a budapesti turizmust illetően?

A BEM Centerben az ötcsillagos boutique hotel üzemeltetője a kaliforniai Kimpton lesz, a hotelmárka az első lesz Kelet-Közép-Európában. A brit InterContinental égisze alá tartozó márka több mint 80 szállodát és 86 éttermet, illetve bárt üzemeltet a világ számos nagyvárosában és üdülőhelyén. A BEM Centerrel szinergiában működő Kimpton Hotel belső tereit a világhírű Marcel Wanders studio tervezi, akiknek ez az első munkájuk a régióban.

A 127 szobás hotel és az irodaház kapcsolódásának köszönhetően az irodaház bérlői számára több olyan, a szálloda részeként működő funkció válik használhatóvá, amely a BEM Centert kiemeli a többi újépítésű irodaház közül. A hotelépületben megvalósuló egyedi gasztronómiai koncepció adta lehetőségek mind elérhetővé válnak az irodaház bérlői mellett az ide látogatók számára is.

A hotel szolgáltatásai az irodaház bérlőinek üzleti és kényelmi céljait is szolgálják.

Rendezvény- és tárgyalótermek, bérelhető privát szobák állnak rendelkezésre a fontosabb céges megbeszélésekhez, illetve eseményekhez.

A turizmussal kapcsolatban jók a piaci várakozások. Budapest a koronavírus-járvány utáni időszakot kiheverve egyre vonzóbb turisztikai célponttá válik a régióban.

Mi sem mutatja ezt jobban, hogy az elmúlt év azonos időszakához képest a külföldi vendégek száma 36, a vendégéjszakáké 34 százalékkal emelkedett. Nem érte még el a rekordnak számító 2019-es éves számokat a kereslet, ami talán nem is lenne reális, de érzékelhetően/láthatóan felívelő időszakban vagyunk, így amennyiben a geopolitikai helyzet is biztonságot mutat, újra megközelíthetőek lesznek a csúcsok.

A cikk megjelenését a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. támogatta

Fotó: Stiller Ákos / Palkó György