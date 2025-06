50 ezer beteg, 4 milliárdos fejlesztés a magyar családi tulajdonú klinikánál

A magyar magánegészségügy jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben, az egyszemélyes praxisoktól eljutva a professzionálisan menedzselt egészségügyi központokig. A kezdeti infrastrukturális hiányosságokat mára felváltotta a magas színvonalú felszereltség iránti elvárás, miközben a szakmai szemlélet is átalakult – erről is kérdezte a Portfolio Miklós Mártont, az Ezüstfény Magánklinika ügyvezetőjét. Az ország egyik legnagyobb családi tulajdonú egészségügyi intézménye évi 50 ezer beteget lát el, és hamarosan háromszorosára növeli területét egy 4 milliárd forintos beruházással. A klinika a jövőben a klinikai kutatások területén is vezető szerepre törekszik, ami szakmai presztízst és új lehetőségeket kínál az orvosok számára.

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Az első magánrendelők a rendszerváltást követően, a piacgazdaság kialakulásával párhuzamosan jelentek meg Magyarországon, elsősorban a fogászat, nőgyógyászat és bőrgyógyászat területén. Ezek többségét orvosok hozták létre egyszemélyes praxis formájában. Az érdemi növekedés azonban csak 2010 után gyorsult fel, amit az állami egészségügy romló helyzete, a középosztály bővülése, valamint a magánbiztosítási és munkáltatói finanszírozás térnyerése is elősegített.

Azóta nemcsak a magánszolgáltatók száma, hanem azok társadalmi megítélése is jelentősen átalakult. Korábban sok orvos idegenkedett a magánrendeléstől, különösen, ha nem saját rendelőben dolgozott. A szakmai közeg sem volt mindig teljesen elfogadó, gyakran inkább üzleti vállalkozásnak tartották, semmint hivatásnak. Nem véletlen, hogy a tapasztaltabb szakorvosoknak is voltak fenntartásaik – részben jogosan –, hiszen

a magánszektor gyakran nem tudta biztosítani azt a szakmai színvonalat, amit ők képviseltek.

"Sok magánrendelő minimális infrastrukturális háttérrel működött, a vizsgálatokhoz, például a fül-orr-gégészeti szakrendeléseken, gyakran használt, kórházakból kivont eszközöket használtak. Ezzel szemben mi már az indulásnál professzionális felszerelésbe fektettünk, így már a kezdetkor valódi egészségügyi intézményként jelentünk meg, nem lakásrendelőként"– mondta el a Portfolio-nak Miklós Márton, az Ezüstfény Magánklinika indulásáról. Az elmúlt években természetesen szemléletváltás történt és a magas színvonalú infrastruktúra ma már nem csupán előny, hanem alapelvárás a páciensek részéről.

Csak a betegek kevesebb mint 5%-a nem megy el a vizsgálatokra

Mivel a működés kezdeti szakaszában még nem álltak rendelkezésre konkrét betegforgalmi adatok, ezért az első egészségügyi szakemberek felkutatása kihívást jelentett. "Amikor már tudtunk előjegyzéseket mutatni és láthatóvá vált a növekvő érdeklődés a betegek részéről, valamint a stabilan alakuló forgalom, a toborzási folyamat is gördülékenyebbé vált" – emelte ki az ügyvezető.

Miklós Márton, az Ezüstfény Magánklinika ügyvezetője - fotó: Istenes Gergely/Portfolio

Az Ezüstfény Magánklinika ma már az ország egyik legnagyobb családi tulajdonú egészségügyi intézménye, árbevétele 2024-ben elérte a 2,6 milliárd forintot, teljes mértékben organikus növekedés révén. “A magánegészségügyi piac fejlődése mára elérte azt a szintet, ahol az orvosoknak is el kell fogadniuk a professzionális, üzleti alapú menedzsment irányítását a fenntartható és hatékony működés érdekében” – tette hozzá.

Évente mintegy 50 ezer beteget látnak el, ami napi átlagban 140 főt jelent.

A meg nem jelenési arány 5% alatt marad, ami kedvezőbb az iparági átlagnál. Miklós Márton kiemelte: ha egy szakorvos 8 és 14 óra között rendel, ezt az időszakot szinte teljes egészében kitöltik a páciensek vizitei , és legfeljebb az időpontok 5%-a esik ki. Ez több szempontból is lényeges, egyrészt biztosított a munkaidő hatékony kihasználása, másrészt a működés pénzügyi szempontból is profitabilisabbá válik.

Fókuszban a járóbeteg-ellátás

A rendelő 32 szakterületen működik, közülük a fül-orr-gégészet országosan is meghatározó szerepet tölt be: számtalan kiváló szakorvost foglalkoztatnak, és kiemelkedő a páciensforgalom is. A rendelő heti átlagban 20-30%-kal több rendelési időt biztosít, mint a piaci átlag, az év minden napján nyitva tart a fül-orr-gégészeti rendelés. Nem csak forgalomban, de technikai felszereltségben és specialitásokban is magas szakmai színvonalat biztosítanak orvosok és páciensek számára.

A klinika nem végez nagy műtéteket vagy CT/MR vizsgálatokat, inkább az egynapos sebészetre fókuszál, ami azt jelenti, hogy bemegy a beteg, elvégzik a kisebb beavatkozást (például bőrelváltozás-eltávolítást), és még aznap hazamehet. A forgalmuk döntő részét a 40-50 ezer forintos járóbeteg-ellátások adják, ami alapján különlegesnek mondható az intézmény teljesítménye, még piaci összevetésben is.

Új korszak kezdődik: költözés és bővülés

A jelenlegi, körülbelül 1000 m²-es rendelési terület hamarosan háromszorosára nő, mivel a magánklinika egy új, 3200 m²-es épületbe költözik. Ez a bővülés nem csupán fizikai térnövekedést jelent, hanem jelentős kapacitásbővítést is. „Jóval kevesebb rendelőnk van most, mint amennyit orvosaink és betegeink ki tudnának használni. Bizonyos idősávokban választanunk kell, ki rendelhet az adott helyiségben. A legnagyobb igény délután 2 és 8 óra között jelentkezik, ez lenne ideális a legtöbb orvos és páciens számára is. Az új épület lehetővé teszi, hogy több időpontot biztosítsunk azoknak, akik jelenleg kiszorulnak az ellátásból. Ehhez nem is feltétlenül lesz szükség háromszor annyi orvosra, csak jobb időkihasználásra” – magyarázza az ügyvezető.

fotó: Istenes Gergely/Portfolio

A klinikán jelenleg évente mintegy 50 ezer beteget látnak el, az új épületben azonban ez a szám pár éven belül elérheti a 80-100 ezret, nem számítva a kísérőket és egyéb látogatókat. A rendelők és szolgáltatások, amelyek jelenleg két külön helyszínen működnek, egy fedél alá kerülnek, ami nemcsak kényelmesebbé, hanem hatékonyabbá is teszi az ellátást.

A fejlesztés részeként képalkotó diagnosztikai részleget is kialakítanak, amelyet egy olyan szakmai partner üzemeltethet majd a jövőben, akinek a több tízezres betegforgalom biztosít stabil piaci hátteret.

Elsősorban az a célunk, hogy a már jól működő szakterületeken tovább mélyítsük a szakmai színvonalat, és bővítsük a diagnosztikai lehetőségeket

– emelte ki az ügyvezető.

A beruházás teljes értéke 4 milliárd forint, aminek egyharmad részét közösségi befektetésekkel kívánják előteremteni az Ezüstfény Klinika Ingatlanbefektetési Alap segítségével. A befektetési csomagok 40 millió forinttól indulnak, és ezekből, valamint a saját forrásokból valósítják meg az új épület felépítését. A projektben az orvosok, partnerek és elkötelezett páciensek is részt vehetnek.

Miklós Márton elmondta, hogy a víziójuk túlmutat az üzleti hozamon, hiszen egyre többen keresnek olyan befektetési lehetőségeket, amelyeknek valódi társadalmi haszna is van. Az új, modern és építészetileg is látványos épületben 118 parkolóhely áll majd rendelkezésre. Jelenleg zajlik az alap jegyzése és amint rendelkezésre áll a szükséges tőke, már indulhat is a beruházás.

Indulnak a klinikai study-k

Magyarországon korábban egy jól működő rendszer és szakmai kultúra alakult ki a klinikai vizsgálatok – az ún. clinical study-k – terén. Az elmúlt években azonban ez a terület visszaszorult, főként jogszabályi, gazdasági és szervezeti okok miatt. Az állami szektorban jelenleg hiányzik az a rugalmasság és motiváció, amely a hatékony működéshez szükséges lenne. “Ezt a helyzetet mi lehetőségként értelmeztük: célunk, hogy 1-2 éven belül piacvezetővé váljunk a magánszolgáltatók között a klinikai kutatások területén. A rendszerünket már most ennek megfelelően építettük fel. Több vizsgálatot elindítottunk, és olyan környezetet biztosítunk az orvosok számára, amely minden szempontból megegyezik a klasszikus rendelési körülményekkel.”

Az egyik legnagyobb korábbi akadály a klinikai kutatásokban az adminisztrációs teher volt, ami szinte teljes egészében lekerül az orvosok válláról. Egy olyan, kizárólag klinikai vizsgálatokra specializálódott partnerrel kezdenek együttműködésbe, amely több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szervezés és dokumentáció terén. “Mi adjuk az orvosi hátteret, az infrastruktúrát és a betegeket, ők pedig ellátják a szervezési és adminisztratív feladatokat. Az orvos munkája így gyakorlatilag nem különbözik egy hagyományos rendeléstől: nincs extra adminisztráció, minimális az utólagos papírmunka”.

A vizsgálatok többsége gyógyszerkutatásokra irányul, de időnként orvostechnikai eszközök, például ultrahang- vagy audiológiai berendezések is szerepet kapnak majd.

Ezek piacra kerüléséhez is szigorú tanúsítványokra van szükség, amelyeket gyakorlati tesztelés előz meg. Bár az új eszközök megjelenése ritkább, ezek vizsgálata különösen értékes a gyártók és az orvosszakma számára is. A vizsgálatokat teljes asszisztenciával, jól szervezett módon támogatják, ami az orvosok számára jelentős könnyebbséget jelent a korábbi tapasztalataikhoz képest. A szponzorok részéről is erős az érdeklődés, az első megbízások gyorsan megérkeztek, a visszajelzések pedig kimondottan pozitívak. Az eredmények is biztatóak – és mindez azt mutatja, hogy ez a tevékenység nemcsak szakmai presztízst ad, hanem egyedülálló lehetőséget kínál azoknak az orvosoknak, akik szeretnének bekapcsolódni a nemzetközi kutatási vérkeringésbe. A növekvő érdeklődés okán folyamatosan keresik azokat az orvosokat akikkel bővülhet a klinikai vizsgálatok volumene.

A cikk megjelenését az Ezüstfény Magánklinika támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio