Otthon Start Program: elindult az internetes aloldal!

Panyi Miklós közölte: a honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.

"A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segít" - írta a politikus.

Hozzátette, így

azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak,

az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Ezzel az eszközzel a politikus szerint sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot, elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.

Azt írta, fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá,

amely keretében legalább 250 lakás épül meg,

illetve amelyben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

Jelezte, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben - írta.

Panyi Miklós azt is közölte, hogy a következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala a kormány weboldaláról érhető el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ