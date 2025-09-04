Miért nem jó, ha mindig simák az árak az árampiacon?

A villamosenergia-rendszer rugalmasságának megteremtése kulcsfontosságúvá vált a megújuló energiaforrások térnyerésével, amelyet technológiai fejlesztésekkel, piaci innovációkkal és nemzetközi együttműködésekkel lehet megvalósítani – hangzott el a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének energetikai podcastjében. Az EnergyTalks negyedik adásának vendégei Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese és Császár Levente, az L2 Energy társtulajdonosa voltak – ők osztották meg szakmai meglátásaikat az árampiaci rugalmasság kihívásairól és lehetőségeiről, és többek között arról is, milyen hátrányai lehetnek, ha el szeretnénk tüntetni az extrém árkülönbségeket az árampiacon.

A megújuló energiaforrások, különösen a naperőművek elterjedése alapvetően változtatta meg a villamosenergia-rendszer működését. Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy míg korábban a villamosenergia-rendszer a nagy, központi erőművekre épült, addig ma már jóval decentralizáltabb a termelés.

A konvencionális erőművi parkról áttértünk a megújulóra, ez önmagában hoz egy rugalmassági és kiegyensúlyozási igényt. Jelentősen megváltozott a villamosenergia felhasználás is, hogy mikor használjuk és mennyire volatilis

– fogalmazott.

A fogyasztói rugalmasság, vagyis a fogyasztók egyensúlytartásba való bevonása is fontos területté vált. Batta Gergő szerint a technológia már rendelkezésre áll ehhez: intelligens mérőeszközök, adatgyűjtő és irányító rendszerek teszik lehetővé a fogyasztók bevonását. Azonban két tényező kritikus:

egyrészt a fogyasztók számára vonzóvá kell tenni ezt a lehetőséget akár branding, akár anyagi ösztönzők által, másrészt a gazdaságossági kérdések is döntőek. A 20-40 ezer forintos havi áramszámlából való megtakarítás lehetősége nem feltétlenül elég ösztönző a lakosság számára, hogy részt vegyenek ilyen rugalmassági programokban.

Az ipari fogyasztóknál más a helyzet. Császár Levente szerint a gazdasági ösztönzők jól működnek: "Ha valóban szükség van arra, hogy például a Google visszaterhelje az üzemét, akkor meg fogja kapni az ellenszolgáltatást ezért a tevékenységéért, és ez nem egy távoli jövő, hanem a jelenlegi valóságunk." Mindazonáltal a szakértő szerint

továbbra is kihívást jelent, hogy az ipari szereplők elsődleges célja a termékeik gyártása, nem pedig a villamosenergia-rendszer szabályozása.

Az árvolatilitás kapcsán Császár rámutatott, hogy nem ugyanannak a terméknek a volatilitásáról beszélünk, hanem különböző termékeknek a kereslet-kínálati optimumának jelentős különbségéről. A szakértő szerint ennek áthidalására leginkább a villamosenergia-tárolás alkalmas. Batta Gergő pedig kiemelte, hogy

az ártüskék piaci lehetőséget is jelentenek a kereskedők és befektetők számára, ösztönzik az innovációt, így bizonyos szempontból természetes részei a rendszernek.

A rugalmasság optimalizálásában egyre fontosabb szerepet kap a mesterséges intelligencia és az algoritmikus kereskedés. Batta Gergő szerint az AI segítségével rövidülhet a számítási ciklusok ideje, ami kulcsfontosságú abban a rendszerben, ahol egyre inkább a valós idejű döntéshozatal válik meghatározóvá. Császár Levente hozzátette, hogy különösen a napon belüli piacokon, ahol negyedórás szintű, folyamatos kereskedés zajlik, manuálisan már nem lehet hatékonyan kezelni a beérkező adatmennyiséget.

