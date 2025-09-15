Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg azt a luxust, hogy akár egyetlen beruházás élénkítési eszközről is lemaradjanak. A Portfolio és KAVOSZ országos, 15 városra kiterjedő rendezvénysorozata kihagyhatatlan alkalom a finanszírozással és fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos legfrissebb információk begyűjtésére, valamint a Demján Sándor Tőkeprogram is részletesen bemutatkozik.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

A roadshow Kecskeméten folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

Kiemelt témák:

Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán

Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért

Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?

Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?

Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt

Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.

Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport

Mészáros Ádám, vezérigazgató-helyettes, KAVOSZ

Perlusz László, főtitkár, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Következő helyszínek, időpontok:

szeptember 23. Sopron

szeptember 24. Miskolc

szeptember 25. Szeged

szeptember 30. Pécs és Kaposvár

október 1. Zalaegerszeg

október 2. Szolnok

október 8. Békéscsaba

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

