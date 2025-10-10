Keresik az irányt a tőzsdék, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Bizonytalanaság Európában
Vegyes mozgások látszanak a nyitást követően az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén áll, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, míg az FTSE-100 0,1 százalékot esett. A CAC-40 0,2 százalékkal menetelt felfelé, a befektetők a franciaországi belpolitikai helyzetre fókuszálnak, a várakozások szerint ugyanis Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új miniszterelnököt.
Az európai tőzsdéken a főbb szektorok közül emelkednek a bankok és az autóipari részvények, jól teljesít a Stellantis, miután a társaság arról számolt be, hogy 13 százalékkal nőttek az eladásai a harmadik negyedévben. Gyengélkednek viszont a gyógyszergyártók, 1 százalékos eséssel nyitott az AstraZeneca és a Novo Nordisk is.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulásokkal indul a nap, a magyar piacon kis emelkedéssel kezd a BUX, miután mind a négy blue chip pluszban nyit.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
Michael Barr, a Federal Reserve kormányzója szerint a jegybanknak óvatosan kell eljárnia a további kamatcsökkentéseknél, mivel a vámok újabb inflációs hullámot indíthatnak el. Barr úgy véli, a gazdasági bizonytalanság közepette a Fed-nek több adatot kell gyűjtenie, mielőtt újabb lépéseket tenne.
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban fogja átalakítani a szellemi munkát, amire a társadalom még nincs felkészülve - jelentette a Bloomberg. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Napokon belül jelentenek az amerikai bankok, az elemzők optimisták
A hat legnagyobb amerikai bank várhatóan növekvő harmadik negyedéves eredményekről fog számot adni a jövő héten, ami elsősorban a befektetési banki tevékenység fellendülésének lesz köszönhető - írja a Reuters.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vásárolja saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretében, tegnap a tőzsdei kereskedésben 53 840 darab részvényt vett 538,7 forintos átlagáron, aminek összértéke 29 millió forint. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43,6 millió darab, csoportszinten összesen 162 millió darab (23,20%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdék többnyire esnek, a Nikkei 1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,1 százalékos mínuszban áll.
- A dél-koreai tőzsde a közel egyhetes kereskedési szünnap után kinyitott és a chipgyártók, mint a Samsung és az SK Hynix új csúcsra mentek, a két részvény 6, illetve 10 százalékot emelkedett. A papírokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hype hajtja, amit még az OpenAI és az AMD között a hét elején bejelentett megállapodás fűt.
- Az európai tőzsdéken kis elmozdulások várhatók, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC és az FTSE-100 stagnálással kezdheti a hét utolsó kereskedési napját.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig.
Este pedig érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.
A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 358,42
|-0,5%
|-0,3%
|1,4%
|9,0%
|9,0%
|62,2%
|S&P 500
|6 735,11
|-0,3%
|0,3%
|3,4%
|14,5%
|16,3%
|93,7%
|Nasdaq
|25 098,18
|-0,2%
|0,8%
|5,3%
|19,4%
|23,8%
|114,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 580,44
|1,8%
|8,1%
|11,8%
|21,8%
|23,7%
|105,7%
|Hang Seng
|26 752,59
|-0,3%
|-2,0%
|3,1%
|33,4%
|29,6%
|10,9%
|CSI 300
|4 709,48
|1,5%
|1,5%
|6,2%
|19,7%
|19,0%
|0,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 611,25
|0,1%
|0,8%
|3,8%
|23,6%
|27,8%
|88,6%
|CAC
|8 041,36
|-0,2%
|-0,2%
|3,8%
|9,0%
|6,4%
|62,6%
|FTSE
|9 509,4
|-0,4%
|0,9%
|2,9%
|16,4%
|15,4%
|58,1%
|FTSE MIB
|42 791,6
|-1,6%
|-0,7%
|1,9%
|25,2%
|26,1%
|118,4%
|IBEX
|15 584,8
|-0,6%
|0,6%
|3,7%
|34,4%
|32,7%
|124,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 386,5
|-0,4%
|1,7%
|-1,2%
|27,8%
|37,0%
|201,2%
|ATX
|4 731,83
|0,6%
|0,5%
|1,6%
|29,2%
|31,0%
|113,7%
|PX
|2 361,68
|0,1%
|0,1%
|3,5%
|34,2%
|48,8%
|170,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 670
|-1,1%
|3,1%
|-0,1%
|36,8%
|59,5%
|200,6%
|Mol
|2 754
|-0,4%
|-0,7%
|-4,7%
|0,9%
|3,8%
|64,9%
|Richter
|10 410
|1,2%
|3,6%
|0,1%
|0,1%
|-7,1%
|55,8%
|Magyar Telekom
|1 772
|-1,6%
|-2,6%
|-4,4%
|39,1%
|71,0%
|389,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,36
|-1,6%
|1,8%
|-1,0%
|-13,9%
|-15,6%
|54,2%
|Brent
|66,31
|0,0%
|3,4%
|-0,2%
|-11,3%
|-13,5%
|54,4%
|Arany
|4 026,03
|-0,3%
|5,0%
|10,7%
|53,4%
|53,9%
|109,0%
|Devizák
|EURHUF
|391,3500
|0,0%
|0,5%
|-0,5%
|-4,9%
|-1,9%
|9,8%
|USDHUF
|337,9096
|0,3%
|1,6%
|0,8%
|-14,9%
|-7,2%
|12,0%
|GBPHUF
|450,1350
|-0,2%
|0,8%
|-0,9%
|-9,5%
|-5,6%
|14,6%
|EURUSD
|1,1582
|-0,3%
|-1,1%
|-1,3%
|11,8%
|5,8%
|-2,0%
|USDJPY
|152,5150
|0,0%
|3,5%
|3,7%
|-3,0%
|2,3%
|44,3%
|GBPUSD
|1,3333
|-0,7%
|-0,7%
|-1,5%
|6,5%
|2,0%
|2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|121 695
|-1,3%
|0,9%
|9,1%
|28,9%
|100,9%
|1 001,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,3%
|1,4%
|1,5%
|-9,8%
|1,5%
|432,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|1,0%
|0,2%
|1,6%
|12,7%
|18,0%
|-600,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,0%
|0,0%
|-3,8%
|3,8%
|7,2%
|206,7%
