Békés megyében is felpörögött a Demján Sándor Tőkeprogram

Békés megyében is elindult a Demján Sándor Tőkeprogram, amelynek keretében már megkötötték az első szerződést egy helyi élelmiszeripari céggel. A 100 milliárd forintos kerettel rendelkező program 5%-os kamattal, 6 éves futamidővel kínál tőkejuttatást, miközben a befektető csak 1%-os tulajdonrészt szerez. Bár a megyében egyelőre csak tíz előminősített pályázó van, a program népszerűsége növekszik, miközben a Széchenyi Kártya Program iránt is jelentős az érdeklődés. A Portfolio és Kavosz közös országjárása Békéscsabán járt. Beszámoló következik!

Békés megyében is folyik a Demján Sándor Tőkeprogram gyakorlati megvalósítása, melynek keretében nemrég kötötték meg az első befektetési és szindikátusi szerződést egy helyi élelmiszeripari vállalkozással. emelte ki megnyitóbeszédében Dr. Orosz Tivadar, Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a CONTROLINVEST Kft. ügyvezető igazgatója.

Dr. Orosz Tivadar, Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a CONTROLINVEST Kft. ügyvezető igazgatója

A program 100 milliárd forintos kerettel, 5%-os kamat mellett, 6 éves futamidővel kínál tőkejuttatást a vállalkozásoknak, ahol a tőkét csak a futamidő végén kell visszafizetni, míg a kamatokat éves ütemezésben.

A konstrukció különlegessége, hogy a befektető minimális, 1%-os tulajdonrészt szerez átmenetileg a finanszírozott vállalkozásban.

A megyében jelenleg tíz olyan pályázó van, akiket már előminősítettek a tőkeprogramra, ami ugyan elmarad a fővárosi számtól, de a program népszerűsége folyamatosan növekszik. A helyi vállalkozók kezdeti bizalmatlansága mellett a mérsékeltebb hiteligény is jellemző a térségre, ami részben a vállalkozások alacsonyabb jövedelmezőségével magyarázható. Ennek ellenére a Széchenyi Kártya Program iránt jelentős az érdeklődés a megyében.

A Széchenyi Kártya Program keretében tavaly közel 2000 igénylés futott be a kamarán keresztül, és közel 50 milliárd forint kihelyezése történt, ami egy ilyen kis megyénél nagyon jelentős összeg.

Az idei évben is hasonló ütemben érkeznek a kérelmek, eddig több mint 1700 igény érkezett, és mintegy 30 milliárd forint kihelyezésére került sor" – mondta el a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A megye gazdasági felzárkóztatása szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy nemrég bejelentettek egy 280 milliárd forintos szingapúri beruházást Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt majd. A hőálló szigetelőanyagokat gyártó üzem létesítése mellett további 4-5 nagyobb befektető tárgyalásai is folyamatban vannak.

A kormányzat részéről is megerősítették, hogy Békés megye kiemelt támogatást kap a befektetők vonzása érdekében.

A nagyberuházások megjelenésével várhatóan növekedni fog a helyi vállalkozások finanszírozási igénye is, hiszen a beszállítói hálózat kiépítéséhez és a versenyképesség javításához jelentős fejlesztésekre lesz szükség. A megye infrastrukturális fejlesztése, beleértve a vasúti és közúti beruházásokat, szintén hozzájárul a térség vonzerejének növeléséhez, ami további befektetéseket vonzhat a jövőben.

A rendezvényen Losonczi István, a VOSZ Békés vármegyei elnöke a hétvégén bejelentett, hétfőtől elérhető 3%-os fix kamatozású KAVOSZ hitelről, a Demján Sándor Tőkeprogramról és a Csaba Centerben megnyitott VOSZ-irodáról beszélt, amelyek szerinte a térség vállalkozásainak versenyképességét és növekedését szolgálják.

Losonczi István, a VOSZ Békés vármegyei elnöke

A gazdasági környezet kihívásai – inflációs nyomás, energia-, alapanyag- és kamatszint-ingadozás, munkaerőpiaci bizonytalanság, csökkenő megrendelések – mellett a cégeknek nemcsak a napi működésre, hanem a hosszú távú fenntarthatóságra és rugalmasságra is koncentrálniuk kell – hangsúlyozta.

A 3%-os fix kamatozású hitel a jelenlegi piaci szintekhez képest kedvező, beruházások – gép- és eszközbeszerzés, kapacitásbővítés, modernizáció, energiahatékonyság – finanszírozására alkalmas.

Az alacsony kamat mérsékli a kockázatot, gyorsíthatja a megtérülést és javíthatja a nettó hozamot

– mondta Losonczi István.

Kiemelte a Demján Sándor program keretében indított tőkeprogramot is, amely nem hitel, hanem tőkeinjekció: növekedési, technológiai és piacbővítési terveket segít, ha exportképes termékek és szolgáltatások létrehozása a cél. Bejelentette, hogy

a VOSZ Békés vármegyei szervezete új irodába költözött: a Csaba Centerben működő vállalkozásfejlesztési pont a Széchenyi Kártya-ügyintézés mellett tanácsadást, pályázati és finanszírozási felkészítést, vállalkozói közösségi teret biztosít.

Losonczi István emlékeztetett: tavasszal együttműködési megállapodást kötött a VOSZ és a kamara; bízik benne, hogy ennek legnagyobb nyertesei a helyi vállalkozók lesznek. A cégeket fejlesztési terveik újragondolására és a rendelkezésre álló eszközök igénybevételére bátorította és arra kérte a résztvevőket, hogy a VOSZ és a kamara tanácsadói hálózatát vegyék igénybe.

Dr. Tóth Róbert, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettese a rendezvényen elmondta: a Széchenyi Kártya Program iránti érdeklődés dinamikusan növekszik, miközben a konstrukció jelentős változásokon ment keresztül, egységes 3%-os nettó kamattal és megemelt, 150 millió forintos mikrohitel-limittel támogatva a vállalkozásokat. A program rugalmasan alkalmazkodik a gazdasági kihívásokhoz, hol a likviditási, hol a beruházási típusú hiteleket helyezve előtérbe, miközben a vállalkozások fejlesztéseit leginkább a piaci bizonytalanság és a szakemberhiány hátráltatja.

Dr. Tóth Róbert, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettese

Kiemelte, hogy a KAVOSZ Zrt. jelentős digitalizációs fejlesztéseket hajt végre, köztük online időpontfoglaló rendszert vezet be és a mesterséges intelligencia lehetőségeit is kiaknázza.

A jövőben kiemelt figyelmet kapnak a legkisebb vállalkozások, valamint az energetikai és agrárszektor.

A több mint 20 éves múlttal rendelkező Széchenyi Kártya Program folyamatosan képes megújulni a vállalkozások érdekében. A program iránti érdeklődés dinamikusan növekszik: míg tavaly 2500 befogadás történt, idén már most 2000-nél járnak, és nemcsak az igénylések száma, hanem a ténylegesen szerződött állomány is emelkedik. A program a közelmúltban jelentős változáson ment keresztül, egységes 3%-os nettó kamattal támogatja a vállalkozások terveit, fejlesztéseit és beruházásait. A mikrohitel esetében limit emelés történt, 150 millió forintra növekedett a felvehető összeg.

Országos szinten tavaly 69 ezer befogadás történt 2600 milliárd forint értékben, idén már 50 ezernél több igénylés érkezett több mint 2000 milliárd forint értékben, ami azt jelzi, hogy az idei számok meg fogják haladni a tavalyiakat.

A KAVOSZ Zrt. jelentős fejlesztéseket hajt végre a program digitalizációja terén.

A következő három hétben teljes hálózatban közzé fogjuk tenni az online időpontfoglalónak a lehetőségét. Ez tulajdonképpen egy kényelmi funkció a vállalkozásoknak, így gyorsabban, pontosabban tudnak időpontot foglalni a Széchenyi Kártya ügyintézői pontjaihoz"

– mondta el Tóth Róbert. A mesterséges intelligencia adta lehetőségek kiaknázása is folyamatban van, különösen a dokumentumfeldolgozás és az adatok betöltése terén. A program a jövőben még inkább nyitni kíván a legkisebb vállalkozások felé, akik gyakran nem mernek vagy nem akarnak banki finanszírozást igénybe venni. Emellett két szektor kap kiemelt figyelmet: a fenntarthatóságra visszavezethető energetikai szektor és az agrárszektor.

A Széchenyi Kártya Program jelenleg mintegy 70 finanszírozói partnerrel működik együtt, és ezt a kört a jövőben tovább kívánják bővíteni.

Szombati András, a MKIK Tőkealap-kezelő igazgatósági tagja az eseményen elmondta, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram keretében már 21 milliárd forintot helyeztek ki a 100 milliárdos keretösszegből, elsősorban fejlesztésben és hatékonyságjavításban gondolkodó KKV-k számára. A finanszírozás különlegessége, hogy 99%-ban tulajdonosi hitelként, 1%-ban tőkeelemként érkezik, így a saját tőke részét képezi, miközben hátrasorolt a banki hitelekhez képest. A minimum 5 éves futamidejű, évi 5%-os kamatozású konstrukció rugalmas felhasználást és teljes előfinanszírozást biztosít. A programban jelenleg legalább 300 millió forintos árbevételű, kétéves működési múlttal rendelkező cégek vehetnek részt, a jelentkezés a program weboldalán indul, az elbírálás 2,5-3 hónapot vesz igénybe.

Szombati András, a MKIK Tőkealap-kezelő igazgatósági tagja

A program elsősorban azokat a KKV-kat célozza meg, amelyek új projektekben, termelékenység- és hatékonyságjavulásban gondolkodnak, és ehhez szeretnének beruházni, esetleg forgóeszköz-finanszírozást is igénybe venni. Ez a konstrukció hátrasorolt a banki hitelekhez képest, ami jelentős előnyt jelent a vállalkozások számára. Az 1%-os tulajdonrész a futamidő végén automatikusan visszakerül a vállalkozóhoz, ha a hitelt visszafizeti.

A program további előnyei közé tartozik a rugalmas felhasználási cél, a teljes előfinanszírozás, valamint hogy nem követel automatikusan fedezetet.

A programban való részvételhez jelenleg legalább 300 millió forintos árbevétel, kétéves működés és minimum két alkalmazott szükséges. A jelentkezés a demjantokeprogram.hu oldalon indul, ahol egy gyors alkalmassági tesztet követően a program munkatársai segítenek az üzleti terv elkészítésében. A folyamatban fontos szerepet kapnak a helyi kamarák is, amelyek minősítik a vállalkozásokat és a projekteket. Az elbírálási folyamat körülbelül 2,5-3 hónapot vesz igénybe. A program 2.0-ás verziójában tervezik a befektetési összeg megduplázását 200 millióról 400 millió forintra, valamint új iparágak, például a kereskedelem bevonását is.

Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója előadásában emlékeztetett, hogy a Budapesti Értéktőzsde idén ünnepli újraalapításának 35. évfordulóját, miközben a BUX index történelmi mérföldkőhöz érve átlépte a 100 ezer pontos határt, ami 1991 óta százszoros növekedést jelent. A tőzsde nemcsak a nagyvállalatok, hanem a középvállalatok számára is számos előnyt kínál, köztük a kedvezőbb finanszírozási lehetőségeket, üzleti bizalmat és a cégérték egyszerűbb meghatározását - erről is kérdezte a Portfolio a BÉT képviselőjét. A 2016 óta működő középvállalati támogatási program keretében eddig 500 vállalatot mutattak be a BÉT 50 kiadványban, köztük számos Békés megyeit is, és az Xtend piacon már több mint 25 társaság jelent meg egyszerűbb feltételekkel. A tőzsdén keresztül akár 1-2 milliárd forintos tőkebevonás is lehetséges, ami jelentősen felgyorsíthatja a vállalatok növekedési terveit.

Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója

A legfontosabb előny a finanszírozás mellett az üzleti bizalom megszerzése"

– mondta el a BÉT igazgatója. A tőzsdei cégek könnyebben és jobb feltételekkel jutnak banki hitelhez, valamint külföldi partnerekkel, beszállítókkal és potenciális akvizíciós célpontokkal való tárgyaláskor is előnyt jelent a tőzsdei jelenlét. Emellett a cégérték meghatározása is egyszerűbbé válik, hiszen a tőzsdén minden nap mérhető a vállalat értéke. A középvállalatok számára létrehozott Xtend piac egyszerűbb feltételekkel, kevesebb adminisztrációval és kisebb költségekkel teszi lehetővé a tőzsdére lépést.

Barabás Tamás, a VOSZ társelnöke, a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. ügyvezetője a rendezvényen elmondta: a magyar vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a VOSZ az elmúlt években jelentős fejlesztéseket indított, miközben országos és nemzetközi jelenlétét is bővítette. A szervezet VOSZPORT alkalmazása európai díjat nyert, a KAVOSZ Zrt. révén pedig már 9000 milliárd forintnyi kedvezményes hitelt biztosítottak a hazai cégeknek. A VOSZ energetikai programokkal, rendszeres gazdasági hangulatjelentésekkel és a fiatal vállalkozásokat célzó speciális képzésekkel is támogatja a hazai vállalkozói szférát, miközben társadalmi felelősségvállalásként díjakkal ismeri el a kiemelkedő teljesítményeket.

Barabás Tamás, a VOSZ társelnöke, a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. ügyvezetője

A szervezet nemcsak érdekképviseleti tevékenységet folytat, hanem aktívan részt vesz a vállalkozásfejlesztésben is, amit jól mutat a 33 irodából és 16 kiemelt vállalkozásfejlesztési irodából álló hálózatuk, valamint a nemzetközi jelenlétük bővítése Kínában és az Egyesült Államokban.

Egy magyar kis és középvállalkozás az EU-s viszonylatban 50%-kal kevésbé hatékony, tehát 50%-ban marad el a munka termelékenysége egy órára vetítve az EU-s átlaghoz viszonyítva"

- hangzott el a rendezvényen.

A VOSZ konkrét programokkal is segíti a vállalkozásokat: energetikai programjuk keretében szerződés- és számlamódosítást végeznek díjmentesen, támogatják a csoportos energiabeszerzést, valamint távmérnök szolgáltatást nyújtanak. 2024 januárjától speciális program indul az öt éven belül alapított vállalkozások számára, amely képzést, tanácsadást, mentorálást és online szolgáltatásokat foglal magában.

A rendezvényen a hazai finanszírozási piac meghatározó szereplői panelbeszélgetésben is megosztották tapasztalataikat és jövőbeli terveiket a helyi vállalkozókkal.

Tóth Róbert, a KAVOSZ vezérigazgató-helyettese bejelentette, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető hitelek kamatai egységesen 3%-ra csökkennek. "Arra számítunk, hogy az év hátralévő részében jelentősen meg fog növekedni az igénylések száma" - mondta.

Szombati András, az MKIK Tőkealap-kezelő igazgatósági tagja elmondta, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram keretösszegét 200 millióról 400 millió forintra tervezik emelni. Emellett új iparágak, például a kereskedelem számára is elérhetővé válik a program.

Nagy Péter Gábor, a BÉT igazgatója hangsúlyozta a pénzügyi tudatosság fontosságát: "Fontos, hogy a vállalkozások fejlesszék vállalatirányítási gyakorlataikat, hogy helyt tudjanak állni a versenyben és a különböző válsághelyzetekben." - emelte ki

Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy bár lassan, de növekszik az érdeklődés a tőkeprogramok iránt. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak többet kellene foglalkozniuk az irányítási rendszerükkel, a digitalizációval és az innovációval.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a vállalkozásoknak érdemes hosszabb távra tervezniük, még ha a gazdasági környezet gyorsan változik is. Hangsúlyozták, hogy számos lehetőség áll rendelkezésre a finanszírozásra, és bátorították a vállalkozókat, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukból és éljenek ezekkel a lehetőségekkel.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio