Az orosz olaj legnagyobb vásárlói voltak, Trump szankciói az egész külkereskedelmüket beszakította

A Reserve Bank of India hétfőn közzétett adatai szerint
India folyó fizetési mérleg hiánya 12,3 milliárd dollárra emelkedett a július-szeptemberi negyedévben, ami a GDP 1,3%-ának felel meg.
Ez jelentős növekedés az előző, április-júniusi időszak 2,7 milliárd dolláros hiányához képest, bár elmarad a Bloomberg felmérésében szereplő 15,4 milliárd dolláros előrejelzéstől.
A vártnál kedvezőbb adatokat a hazautalások és a szolgáltatásexport erős teljesítménye magyarázza. A szolgáltatásexport 50,9 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 44,5 milliárd dollárról, elsősorban a számítástechnikai szolgáltatásoknak köszönhetően.
A külföldön dolgozó indiaiak hazautalásai 38,2 milliárd dollárra emelkedtek az előző évi 34,4 milliárd dollárról.
Az árukereskedelmi hiány enyhén csökkent, 87,4 milliárd dollárra az egy évvel korábbi 88,5 milliárd dollárról. Ugyanakkor az exportot továbbra is nyomás alatt tartja a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 50%-os vám, amit India orosz olajvásárlásaira válaszul vezettek be. Emellett az aranyárak emelkedése növelte az importköltségeket.
A növekvő folyó fizetési mérleg hiány további nyomást gyakorolhat a rúpiára, amely hétfőn rekord alacsony szintre, 89,64 dollár/rúpia árfolyamra gyengült.
Az ICRA vezető közgazdásza, Aditi Nayar a Bloombergnek arról beszélt, hogy a 2025 októberében tapasztalt aranyimport-növekedés miatt a folyó negyedév hiánya várhatóan jelentősen emelkedni fog, meghaladva a GDP 2,5%-át.
A közvetlen külföldi befektetések nettó beáramlása 2,9 milliárd dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 2,8 milliárd dolláros kiáramlással. A portfólióbefektetések azonban 5,7 milliárd dolláros nettó kiáramlást mutattak, míg egy évvel korábban 19,9 milliárd dolláros beáramlást regisztráltak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szomorú statisztika látott napvilágot - Tovább szedik áldozataikat a gyilkos eszközök
Több mint hatezer áldozat.
Szijjártó: a szankcionált orosz cégek helyén két magyar nagyvállalat is pozíciót szerezhet
Elismerte az egyeztetést.
Magyar magánklinika kerül a Mészáros Csoport érdekeltségébe
Bővül a vállalatcsoport portfóliója.
Eddig tartott a lakáspiaci Otthon Start-őrület: nagyot estek az adásvételek
Egy év alatt 15,7%-ot csökkent a havi lakástranzakciók száma.
Láthatatlan erő emészti fel a világ legnépesebb országának gazdaságági növekedését
Vészjósló jeleket látnak a szakértők.
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára
Ennek ellenére hatékony lehet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.