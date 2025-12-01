Az orosz olaj legnagyobb vásárlói voltak, Trump szankciói az egész külkereskedelmüket beszakította

A Reserve Bank of India hétfőn közzétett adatai szerint

India folyó fizetési mérleg hiánya 12,3 milliárd dollárra emelkedett a július-szeptemberi negyedévben, ami a GDP 1,3%-ának felel meg.

Ez jelentős növekedés az előző, április-júniusi időszak 2,7 milliárd dolláros hiányához képest, bár elmarad a Bloomberg felmérésében szereplő 15,4 milliárd dolláros előrejelzéstől.

A vártnál kedvezőbb adatokat a hazautalások és a szolgáltatásexport erős teljesítménye magyarázza. A szolgáltatásexport 50,9 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 44,5 milliárd dollárról, elsősorban a számítástechnikai szolgáltatásoknak köszönhetően.

A külföldön dolgozó indiaiak hazautalásai 38,2 milliárd dollárra emelkedtek az előző évi 34,4 milliárd dollárról.

Az árukereskedelmi hiány enyhén csökkent, 87,4 milliárd dollárra az egy évvel korábbi 88,5 milliárd dollárról. Ugyanakkor az exportot továbbra is nyomás alatt tartja a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 50%-os vám, amit India orosz olajvásárlásaira válaszul vezettek be. Emellett az aranyárak emelkedése növelte az importköltségeket.

A növekvő folyó fizetési mérleg hiány további nyomást gyakorolhat a rúpiára, amely hétfőn rekord alacsony szintre, 89,64 dollár/rúpia árfolyamra gyengült.

Az ICRA vezető közgazdásza, Aditi Nayar a Bloombergnek arról beszélt, hogy a 2025 októberében tapasztalt aranyimport-növekedés miatt a folyó negyedév hiánya várhatóan jelentősen emelkedni fog, meghaladva a GDP 2,5%-át.

A közvetlen külföldi befektetések nettó beáramlása 2,9 milliárd dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 2,8 milliárd dolláros kiáramlással. A portfólióbefektetések azonban 5,7 milliárd dolláros nettó kiáramlást mutattak, míg egy évvel korábban 19,9 milliárd dolláros beáramlást regisztráltak.

