Heves megye ipara lendületben – a tőkeprogram friss forrásokat hozhat a helyi kkv-knak

A Széchenyi Kártya mára Magyarország legnagyobb mikro-, kis- és középvállalkozói hitelprogramjává vált. Olyan rendszert sikerült létrehozni, amely a bankszektor tőkéjét biztonságos módon juttatja el a vállalkozásokhoz – köztük a legkisebb és legkockázatosabb szereplőkhöz is. „Aki a Széchenyi Kártyáról beszél, biztos lehet abban, hogy a hazai vállalkozásfejlesztés legsikeresebb hitelprogramjáról hall – olyan konstrukcióról, amelynek eredményei önmagukért beszélnek” – hangsúlyozta köszöntőjében Ábry Zoltán, a VOSZ Heves vármegyei szervezetének elnöke.
A magyar kis- és középvállalkozások fejlődését segítő program alapjául a Vállalkozók Országos Szövetsége által több mint két évtizede megfogalmazott vállalkozói bizalomkártya koncepció szolgált, amelynek célja a megbízható vállalkozások támogatása és hitelhez jutásának megkönnyítése volt. Ábry Zoltán felidézte, hogy Demján Sándor víziója az volt, hogy a vállalkozói bizalomkártya a vállalkozói hitelesség zálogává váljon, egy olyan minősítéssé, amely azt üzeni, hogy
a kártya birtokosa pénzügyi és üzleti értelemben egyaránt hiteles partner.
File Sándor, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára kiemelte, hogy a kamara mintegy 22 ezer vállalkozással áll napi kapcsolatban, így pontos képet lát a piaci igényekről és kihívásokról. Tapasztalataik szerint ma az egyik legfontosabb feladat a piaci kapcsolatok erősítése és bővítése, amelyhez a kamara minden vállalati szegmensben – a mikrovállalkozásoktól a nagyobb ipari szereplőkig – támogatást nyújt.
“Heves vármegye gazdaságát elsősorban a feldolgozóipar határozza meg, amely a térség teljesítményének több mint felét adja. Ennek megfelelően különösen fontos a beszállítói együttműködések fejlesztése, amelyet az országos kamarai rendszer részeként futó beszállítói program is támogat” – emelte ki. File Sándor felhívta a figyelmet a tőkeprogram fontosságára is, amely új elemként kapcsolódik a kamarák és a KAVOSZ több mint két évtizedes együttműködéséhez. Míg a Széchenyi Kártya program elsősorban kedvezményes hitelforrásokat kínál, addig
a most elindított tőkeprogram nem hiteltermék, hanem közvetlen tőkejuttatás.
A kamara emellett számos szakmai programmal is segíti a vállalkozásokat: ősszel 52 üzleti eseményt, workshopot és képzést szerveznek, amelyek a kézműipartól és a kereskedelemtől kezdve a turizmuson át az ipari szektorig minden területet lefednek. Ezek célja, hogy erősítsék a vállalkozások helyi, hazai és nemzetközi piaci kapcsolatait, és elősegítsék külpiacra lépésüket is.
Címlapképen Ábry Zoltán, kép forrása: Portfolio
