Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát
MTI
Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel.

Azt írták, hogy az 58-as kilométernél történt balesetben az egyik járműből

a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy beszorult utast.

