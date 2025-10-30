Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország

Az államcsőd közelében senyvedő Malawi most hivatalosan is jelezte: a helyi valutában denominált államadósságát („kwacha-adósság”) is át kívánja strukturálni a kormány – nem csupán a devizában álló kötelezettségeket – számolt be a Reuters.
A pénzügyminiszter, Joseph Mwanamvekha október 30-án egy konferencián azt közölte, hogy tárgyalásokat folytatnak a bankokkal és nyugdíjalapokkal is.
Ez a lépés újabb igazolása annak, hogy Malawi pénzügyi mozgástere az elmúlt években súlyosan beszűkült, csődközelbe került.
Az előzményekben fontos szerepet játszik, hogy a GDP-arányos államadósság 2024 végére megközelítette a 88 %-ot, az államháztartás kamatterhei pedig a GDP mintegy 7 %-ára emelkedtek – derül ki az IMF adataiból.
Emellett a 2024-es év gazdasági növekedése mindössze 1,8 % volt, az ország devizatartalékai kritikusan alacsonyak, míg az infláció 2025-ben 29 %-ra ugrik a Nemzetközi Valutalap előrejelzése szerint.
A belső adósságállomány is gyorsan bővült: 2025 szeptemberében a teljes államadósság 1619 ezer milliárd kwacha volt, ami a GDP-arányosan 86,4 %-os értéket jelentette.
A valutahelyzet sem kedvez: a hivatalos fizetőeszköz, a Malawian kwacha (MWK) folyamatosan gyengült, a monetáris politika mozgástere beszűkült, és a párhuzamos/ hivatalos árfolyam‐különbség is fokozta az instabilitást.
Ezzel párhuzamosan a külső finanszírozási igény és az importtól való függés miatt az ország külső adóssághelyzete „distress” (veszélyzónás) kategóriába került a Világbank szerint, ahol a nemzetközi hitelezők már magas kockázatként értékelik.
Amikor a kormány most a helyi valuta‐adósság átstrukturálásáról beszél, az már nem egyszerű likviditási lazítást jelent, hanem strukturális alkalmazkodást. Ez azért kiemelt figyelmet érdemel, mert a helyi adósság átstrukturálása közvetlenül érinti a hazai pénzügyi rendszert – bankokat, nyugdíjalapokat, helyi befektetőket –, és ezzel megnő az államcsőd kockázata is. A nemzetközi szervezetek szerint Malawi államadósság-dinamikája fenntarthatatlan helyzetet mutat; az IMF konkrétan úgy fogalmazott:
a belső eladósodottság túl gyorsan nő, a külső kitettség túlzott mértékű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
