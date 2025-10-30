  • Megjelenítés
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Gazdaság

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Portfolio
A szokásostól eltérően csütörtök reggel 8 órára hirdették meg a Kormányinfót. Az eseményt élőben tudósítjuk.

Ma reggel 8 órára hirdették meg a Kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.

A várható témák között szerepelhet többek között:

  • az orosz energiaimport kérdése, amely kapcsán az EU-val éles vitát folytat a kormány. A helyzet különösen aktuális a Mol olajfinomítójában történt incidenst követően.
  • Szó eshet a kormány álláspontjáról az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban,
  • a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott, köszolgálati dolgozóknak járó Otthontámogatásról,
  • a CSOK Plusz szabályainak az anya életkorára vonatkozó lazításáról és
  • az Otthon Start fix 3%-os lakáshitelprogram eddigi eredményeiről és a legújabb könnyítésekről is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

