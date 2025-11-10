„A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni” - Szabó Gergely a Met jövőképéről

A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni
- mondta Szabó Gergely a Portfolio Energy Investment Forum 2025 eseményen.
Kiemelte, hogy míg korábban a gáz- és villamosenergia-piac kiegyenlítettebb volt, mára fundamentális eltolódás látszik a villamos energia javára.
A következő 10-15 évben a nagy kérdéseket a villanyban kell megválaszolni. A gáz velünk marad, de a fókusz egyértelműen áthelyeződik.
Az energiaátmenet, az elektrifikáció és a megújulók gyors térnyerése miatt minden vállalatnak stratégiai felkészültségre van szüksége, különben lemaradhat az új piaci modellben.
A MET egyik meghatározó sajátossága, hogy menedzsment-tulajdonú vállalatcsoportként működik, ami ma már ritkaságszámba megy az energetikában, és fontos része a hosszú távú értékteremtésnek - emelte ki, majd hozzátette:
Egyre kevesebben vagyunk ilyen vállalatok. Számunkra az egyetlen cél a tulajdonosi értékteremtés támogatása minden egyes nap.
A vállalat úgy látja, ez a tulajdonosi struktúra gyorsabb döntéshozatalt, rugalmasabb stratégiaalkotást és valódi hosszú távú szemléletet tesz lehetővé az átalakuló energiapiacon.
Címlapkép forrása: Portfolio
