„A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni” - Szabó Gergely a Met jövőképéről

A gáz velünk marad, de a jövő már a villanyé: az energiaátmenet átrendezi a piacot, és aki nem készül fel időben, versenyhátrányba kerülhet - hívta fel a figyelmet Szabó Gergely, a MET Central Europe regionális elnöke az őszi energetikai csúcsrendezvényünkön.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni

- mondta Szabó Gergely a Portfolio Energy Investment Forum 2025 eseményen.

Kiemelte, hogy míg korábban a gáz- és villamosenergia-piac kiegyenlítettebb volt, mára fundamentális eltolódás látszik a villamos energia javára.

A következő 10-15 évben a nagy kérdéseket a villanyban kell megválaszolni. A gáz velünk marad, de a fókusz egyértelműen áthelyeződik.

Az energiaátmenet, az elektrifikáció és a megújulók gyors térnyerése miatt minden vállalatnak stratégiai felkészültségre van szüksége, különben lemaradhat az új piaci modellben.

A MET egyik meghatározó sajátossága, hogy menedzsment-tulajdonú vállalatcsoportként működik, ami ma már ritkaságszámba megy az energetikában, és fontos része a hosszú távú értékteremtésnek - emelte ki, majd hozzátette:

Egyre kevesebben vagyunk ilyen vállalatok. Számunkra az egyetlen cél a tulajdonosi értékteremtés támogatása minden egyes nap.

A vállalat úgy látja, ez a tulajdonosi struktúra gyorsabb döntéshozatalt, rugalmasabb stratégiaalkotást és valódi hosszú távú szemléletet tesz lehetővé az átalakuló energiapiacon.

Címlapkép forrása: Portfolio