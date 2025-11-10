  • Megjelenítés
FONTOS Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!
A világ egyik legerősebb hatalma már a legrosszabbra készül: pusztító háború jöhet, kollektív lépés lehet a reakció
A világ egyik legerősebb hatalma már a legrosszabbra készül: pusztító háború jöhet, kollektív lépés lehet a reakció

Portfolio
Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, hogy egy Tajvan elleni kínai invázió olyan helyzetnek minősülhet, amely országa túlélését fenyegeti, és ez lehetővé tenné a kollektív önvédelem jogának gyakorlását - írta a Taiwan News.

Takaicsi pénteken az alsóház ülésén elmondta, hogy a Tajvan elleni kínai katonai akciók, például egy tengeri blokád, valószínűleg „Japán túlélését fenyegető helyzetnek” minősülnének, ami cselekvésre kényszerítené Japánt. A miniszterelnök szerint a civil hajók felvonultatása az áthaladás megakadályozására még nem érné el ezt a küszöböt.

Ha azonban háborús blokádról van szó, drónok bevetésével és egyéb fejleményekkel, akkor a helyzet másként értékelhető

- nyilatkozta.

Takaichi hangsúlyozta, hogy a válaszlépések attól függenek majd, milyen lépéseket tesz Kína „Tajvan teljes ellenőrzés alá vonása érdekében”. Kiemelte Tokió felelősségét a japán állampolgárok evakuálásában egy ilyen vészhelyzetben, hozzátéve:

Fel kell készülnünk a legrosszabb forgatókönyvre is.

Álláspontja figyelemre méltó, mivel bár Takaichi Sinzo Abe volt miniszterelnök örökösének tekinti magát, Abe hivatali ideje alatt nem hivatkozott Tajvan inváziójára mint Japán erőhasználatának indokára. Lemondása után azonban Abe kijelentette:

Egy tajvani vészhelyzet japán vészhelyzet is, és ezáltal a japán-amerikai szövetség vészhelyzete is.

A kollektív önvédelem jogának gyakorlására vonatkozó három feltételt Japán 2015-ös biztonsági jogszabályaiban vezették be. Az első kritérium olyan esetekre vonatkozik, amikor egy Japánhoz szorosan kapcsolódó területet ért támadás „fenyegeti Japán túlélését és egyértelmű veszélyt jelent az emberek élethez, szabadsághoz és boldogsághoz való jogának alapvető felforgatására.”

Címlapkép forrása: David Mareuil/Anadolu via Getty Images

