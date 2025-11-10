  • Megjelenítés
Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől
Gazdaság

Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

Portfolio
Növekedési válság közepette fokozódó bérnyomás, a tehetségmegtartás rejtelmei, bértranszparencia és munkahelyi jóllét − mindez csak ízelítő a HR-szakmát leginkább foglalkoztató témák közül, amelyek mind-mind terítékre kerülnek Magyarország egyik legrangosabb HR-eseményén, a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián. Jegyek korlátozott számban elérhetők itt a teljes programmal együtt.

A korábbi nagy sikerrel való tekintettel idén ismét egybegyűlnek az ország legnevesebb munkaügyi szakemberei, hogy megvitassák a legaktuálisabb trendeket a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián, november 26-án, Budapesten.

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson a vezetőknek és HR-specialistáknak a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséhez, legyen szó toborzásról, munkamegtartásról, tehetséggondozásról vagy éppen a digitális átalakulásról.

speaker image
Balogh Péter
CEO
Danubius IT Solutions
speaker image
Bogdán Szilvia
Chief People Officer, igazgatótanács tagja/HR Bizottság elnöke
NEXON/AmCham
speaker image
Budai József
ügyvezető igazgató
OTP Pénztárak
speaker image
Buru Marcell
sales executive
Staff House
speaker image
Dénes Fruzsina
partner, CEO
5P Consulting Magyarország
speaker image
Erdei Katalin
emberierőforrás-igazgató
Richter Gedeon Nyrt.
speaker image
Göndöcs Viktor
stratégiai vezérigazgató-helyettes
Prohuman
speaker image
Horváth Ádám
fejlesztési szakmai vezető
Prohuman Group
speaker image
Illés Kata
társalapító, AI architect
Indivizo
speaker image
Jankó Ádám
ügyvezető, társalapító Amaze
Cosori Magyarország
speaker image
Kántor Gyöngyi
HR igazgató
Master Good cégcsoport
speaker image
Laduver Péter
társalapító
TudásHíd alapítvány
speaker image
Madár István
vezető elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Markó Tibor
marketing igazgató
Staff House
speaker image
Nagy-Földi Zita
coachingszemléletű vezetőfejlesztő
speaker image
Nagy-Józsa Dorka
CEO
Y2Y Ltd.
speaker image
Oláh Veronika
személyügyi tanácsadás, partner
EY Magyarország
speaker image
Dr. Óváry-Papp Nóra
vezető ügyvéd, oktató
Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
speaker image
Pásztor Roxána
fenntarthatósági projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Rózsa Katinka
HR vezető
United Platforms
speaker image
Szabolcs Judit
alapító, szervezetfejlesztő executive coach, Gestalt terapeuta
StudyConsult
speaker image
Szalai Enikő
HR-vezérigazgatóhelyettes
Yettel Magyarország
speaker image
Szalai-Huszár Enikő
Director, Head of Product
Danubius IT Solutions
speaker image
Szymczak Vince
digitális transzformáció menedzser
Prohuman Group
speaker image
Dr. Toldy Anna
elnök, vállalati wellbeing szakember
Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
speaker image
Tóth Zsuzsa
Chief People Officer
Magyar Telekom
speaker image
Dr. Tóth Ágnes
vezérigazgató
Prohuman
speaker image
Ujvári Beáta
Group HR-igazgató
B+N Csoport
speaker image
Vertán György
alapító tulajdonos, vezérigazgató
Tigra
speaker image
Zoboki Zoltán
ügyvezető igazgató
Cewe Magyarország
ÖSSZES ELŐADÓ 

HR trendek és jövőképek – makrokörkép és vezetői tapasztalatok

A délelőtti szekció a nagy képet rajzolja fel: hogyan alakul a magyar munkaerőpiac, és milyen stratégiai válaszokat adnak erre a hazai vállalatok. A globális és hazai munkaerőpiac gyors változásai új kihívások elé állítják a vállalatok HR-stratégiáit, ezért különösen értékes lesz Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének makrogazdasági perspektívája, valamint Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatójának trendbemutatója.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is kínál. Az első a HR-kihívásokat járja körül vállalati perspektívából, ahol olyan tapasztalt szakemberek osztják meg tapasztalataikat, mint:

A beszélgetést Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese moderálja.

A második kerekasztal a bértranszparencia gyakorlati kérdéseit boncolgatja, Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. CEO-jának moderálásával. A résztvevők között találjuk az alábbi szakembereket:

  • Óváry-Papp Nóra, vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
  • Rózsa Katinka, HR vezető, United Platforms
  • Oláh Veronika, személyügyi tanácsadás, partner, EY Magyarország
  • Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja/HR Bizottság elnöke, NEXON/AmCham

Mesterséges intelligencia és innováció a HR világában

A délutáni első szekció a jövő technológiáját helyezi középpontba. Az AI megjelenése alapjaiban változtatja meg a HR-folyamatokat, a toborzást és a munkahelyi működést, miközben új etikai és gyakorlati kérdéseket vet fel.

Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője a technológiai váltás és készségforradalom témájában tart előadást, míg Vertán György, a Tigra alapító tulajdonosa és vezérigazgatója a mesterséges intelligencia és az emberi döntések kapcsolatát vizsgálja.

Különösen izgalmas lesz Szalai-Huszár Enikő és Balogh Péter, a Danubius IT Solutions CEO-jának közös előadása az AI-alapú onboarding folyamatokról.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét. A moderátor Szymczak Vince, a Prohuman Group digitális transzformáció menedzsere, a résztvevők pedig:

Longevity & wellbeing & hatékonyság - a fenntartható teljesítmény kulcsai

A harmadik szekció a hosszú távon fenntartható szervezeti teljesítmény alapjait vizsgálja. Az emberek jólléte és elköteleződése kulcsfontosságú a hatékony munkaszervezésben, ezért a szekció a mentális egészség támogatására, a kiégés megelőzésére és a wellbeing-programok szerepére fókuszál.

Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója azt fejtegeti, mitől marad nálunk a jó munkatárs, míg Buru Marcell és Markó Tibor, a Staff House szakemberei egy provokatív címmel hívják fel a figyelmet a felesleges adminisztratív terhekre: "Nem vagy recepciós! Akkor miért csinálod?"

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a motiváció és élmény szerepét vizsgálja az elkötelezett munkatársak megtartásában, Szabolcs Judit, a StudyConsult alapítójának moderálásával:

A második kerekasztal a munkavállalói jóllét gazdasági vonatkozásait tárgyalja, Toldy Anna, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökének vezetésével:

A HR (R)EVOLUTION 2025 nem csupán egy szakmai fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely is egyben a szektor szereplői számára. A rendezvény cégvezetőknek, HR-vezetőknek és -specialistáknak, munkaügyi szakembereknek, HR-szolgáltatóknak és mindazoknak ajánlott, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat és naprakész tudást szerezni a szakma legfrissebb kihívásairól.

Regisztráljon most és legyen részese ennek a kivételes szakmai eseménynek november 26-án!

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

