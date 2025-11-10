Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

A korábbi nagy sikerrel való tekintettel idén ismét egybegyűlnek az ország legnevesebb munkaügyi szakemberei, hogy megvitassák a legaktuálisabb trendeket a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián, november 26-án, Budapesten.
A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson a vezetőknek és HR-specialistáknak a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséhez, legyen szó toborzásról, munkamegtartásról, tehetséggondozásról vagy éppen a digitális átalakulásról.
HR trendek és jövőképek – makrokörkép és vezetői tapasztalatok
A délelőtti szekció a nagy képet rajzolja fel: hogyan alakul a magyar munkaerőpiac, és milyen stratégiai válaszokat adnak erre a hazai vállalatok. A globális és hazai munkaerőpiac gyors változásai új kihívások elé állítják a vállalatok HR-stratégiáit, ezért különösen értékes lesz Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének makrogazdasági perspektívája, valamint Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatójának trendbemutatója.
A szekció két kerekasztal-beszélgetést is kínál. Az első a HR-kihívásokat járja körül vállalati perspektívából, ahol olyan tapasztalt szakemberek osztják meg tapasztalataikat, mint:
- Erdei Katalin, emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
- Tóth Zsuzsa, Chief People Officer, Magyar Telekom
- Kántor Gyöngyi, HR igazgató, Master Good cégcsoport
- Ujvári Beáta, Group HR-igazgató, B+N Csoport
A beszélgetést Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese moderálja.
A második kerekasztal a bértranszparencia gyakorlati kérdéseit boncolgatja, Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. CEO-jának moderálásával. A résztvevők között találjuk az alábbi szakembereket:
- Óváry-Papp Nóra, vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
- Rózsa Katinka, HR vezető, United Platforms
- Oláh Veronika, személyügyi tanácsadás, partner, EY Magyarország
- Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja/HR Bizottság elnöke, NEXON/AmCham
Mesterséges intelligencia és innováció a HR világában
A délutáni első szekció a jövő technológiáját helyezi középpontba. Az AI megjelenése alapjaiban változtatja meg a HR-folyamatokat, a toborzást és a munkahelyi működést, miközben új etikai és gyakorlati kérdéseket vet fel.
Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője a technológiai váltás és készségforradalom témájában tart előadást, míg Vertán György, a Tigra alapító tulajdonosa és vezérigazgatója a mesterséges intelligencia és az emberi döntések kapcsolatát vizsgálja.
Különösen izgalmas lesz Szalai-Huszár Enikő és Balogh Péter, a Danubius IT Solutions CEO-jának közös előadása az AI-alapú onboarding folyamatokról.
A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét. A moderátor Szymczak Vince, a Prohuman Group digitális transzformáció menedzsere, a résztvevők pedig:
- Illés Kata, társalapító, AI architect, Indivizo
- Jankó Ádám, ügyvezető, társalapító Amaze, Cosori Magyarország
- Nagy-Földi Zita, coachingszemléletű vezetőfejlesztő
Longevity & wellbeing & hatékonyság - a fenntartható teljesítmény kulcsai
A harmadik szekció a hosszú távon fenntartható szervezeti teljesítmény alapjait vizsgálja. Az emberek jólléte és elköteleződése kulcsfontosságú a hatékony munkaszervezésben, ezért a szekció a mentális egészség támogatására, a kiégés megelőzésére és a wellbeing-programok szerepére fókuszál.
Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója azt fejtegeti, mitől marad nálunk a jó munkatárs, míg Buru Marcell és Markó Tibor, a Staff House szakemberei egy provokatív címmel hívják fel a figyelmet a felesleges adminisztratív terhekre: "Nem vagy recepciós! Akkor miért csinálod?"
A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a motiváció és élmény szerepét vizsgálja az elkötelezett munkatársak megtartásában, Szabolcs Judit, a StudyConsult alapítójának moderálásával:
- Laduver Péter, társalapító, TudásHíd alapítvány
- Szalai Enikő, HR-vezérigazgatóhelyettes, Yettel Magyarország
A második kerekasztal a munkavállalói jóllét gazdasági vonatkozásait tárgyalja, Toldy Anna, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökének vezetésével:
- Dénes Fruzsina, partner, CEO, 5P Consulting Magyarország
- Zoboki Zoltán, ügyvezető igazgató, Cewe Magyarország
A HR (R)EVOLUTION 2025 nem csupán egy szakmai fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely is egyben a szektor szereplői számára. A rendezvény cégvezetőknek, HR-vezetőknek és -specialistáknak, munkaügyi szakembereknek, HR-szolgáltatóknak és mindazoknak ajánlott, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat és naprakész tudást szerezni a szakma legfrissebb kihívásairól.
Regisztráljon most és legyen részese ennek a kivételes szakmai eseménynek november 26-án!
Címlapkép forrása: Portfolio
