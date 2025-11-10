Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

A korábbi nagy sikerrel való tekintettel idén ismét egybegyűlnek az ország legnevesebb munkaügyi szakemberei, hogy megvitassák a legaktuálisabb trendeket a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián, november 26-án, Budapesten.

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson a vezetőknek és HR-specialistáknak a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséhez, legyen szó toborzásról, munkamegtartásról, tehetséggondozásról vagy éppen a digitális átalakulásról.

HR trendek és jövőképek – makrokörkép és vezetői tapasztalatok

A délelőtti szekció a nagy képet rajzolja fel: hogyan alakul a magyar munkaerőpiac, és milyen stratégiai válaszokat adnak erre a hazai vállalatok. A globális és hazai munkaerőpiac gyors változásai új kihívások elé állítják a vállalatok HR-stratégiáit, ezért különösen értékes lesz Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének makrogazdasági perspektívája, valamint Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatójának trendbemutatója.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is kínál. Az első a HR-kihívásokat járja körül vállalati perspektívából, ahol olyan tapasztalt szakemberek osztják meg tapasztalataikat, mint:

A beszélgetést Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese moderálja.

A második kerekasztal a bértranszparencia gyakorlati kérdéseit boncolgatja, Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. CEO-jának moderálásával. A résztvevők között találjuk az alábbi szakembereket:

Óváry-Papp Nóra, vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék

Rózsa Katinka, HR vezető, United Platforms

Oláh Veronika, személyügyi tanácsadás, partner, EY Magyarország

Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja/HR Bizottság elnöke, NEXON/AmCham

Mesterséges intelligencia és innováció a HR világában

A délutáni első szekció a jövő technológiáját helyezi középpontba. Az AI megjelenése alapjaiban változtatja meg a HR-folyamatokat, a toborzást és a munkahelyi működést, miközben új etikai és gyakorlati kérdéseket vet fel.

Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője a technológiai váltás és készségforradalom témájában tart előadást, míg Vertán György, a Tigra alapító tulajdonosa és vezérigazgatója a mesterséges intelligencia és az emberi döntések kapcsolatát vizsgálja.

Különösen izgalmas lesz Szalai-Huszár Enikő és Balogh Péter, a Danubius IT Solutions CEO-jának közös előadása az AI-alapú onboarding folyamatokról.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét. A moderátor Szymczak Vince, a Prohuman Group digitális transzformáció menedzsere, a résztvevők pedig:

Longevity & wellbeing & hatékonyság - a fenntartható teljesítmény kulcsai

A harmadik szekció a hosszú távon fenntartható szervezeti teljesítmény alapjait vizsgálja. Az emberek jólléte és elköteleződése kulcsfontosságú a hatékony munkaszervezésben, ezért a szekció a mentális egészség támogatására, a kiégés megelőzésére és a wellbeing-programok szerepére fókuszál.

Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója azt fejtegeti, mitől marad nálunk a jó munkatárs, míg Buru Marcell és Markó Tibor, a Staff House szakemberei egy provokatív címmel hívják fel a figyelmet a felesleges adminisztratív terhekre: "Nem vagy recepciós! Akkor miért csinálod?"

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a motiváció és élmény szerepét vizsgálja az elkötelezett munkatársak megtartásában, Szabolcs Judit, a StudyConsult alapítójának moderálásával:

Laduver Péter, társalapító, TudásHíd alapítvány

Szalai Enikő, HR-vezérigazgatóhelyettes, Yettel Magyarország

A második kerekasztal a munkavállalói jóllét gazdasági vonatkozásait tárgyalja, Toldy Anna, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökének vezetésével:

Dénes Fruzsina, partner, CEO, 5P Consulting Magyarország

Zoboki Zoltán, ügyvezető igazgató, Cewe Magyarország

A HR (R)EVOLUTION 2025 nem csupán egy szakmai fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely is egyben a szektor szereplői számára. A rendezvény cégvezetőknek, HR-vezetőknek és -specialistáknak, munkaügyi szakembereknek, HR-szolgáltatóknak és mindazoknak ajánlott, akik szeretnék bővíteni kapcsolati hálójukat és naprakész tudást szerezni a szakma legfrissebb kihívásairól.

Regisztráljon most és legyen részese ennek a kivételes szakmai eseménynek november 26-án!

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.

Címlapkép forrása: Portfolio