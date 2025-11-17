Elképesztő pontossággal mérik a tengerszintet

A SpaceX hétfő hajnalban bocsátotta fel a NASA és az európai partnerek közös környezetvédelmi kutatóműholdját, a Sentinel-6B-t. Ez a második műhold abban a milliárd dolláros projektben, amely a tengerszint hosszú távú változásait méri, ami a klímaváltozás egyik kulcsfontosságú indikátora.

Az első, Sentinel-6A nevű műholdat (amelyet Michael Freilich NASA-kutatóról neveztek el) 2020 novemberében indították. Mindkét műhold fejlett, felhőkön is átlátó radarral van felszerelve. Azzal, hogy mérik, mennyi idő alatt verődnek vissza a radarjelek a 830 mérfölddel alattuk lévő óceánfelszínről, a Sentinel-6 műholdak körülbelül

2,5 centiméteres pontossággal tudják követni a tengerszintet, miközben a hullámmagasságot és a szélsebességet is mérik.

A projekt korábbi, az 1990-es évek elejéig visszanyúló küldetésekre épül, amelyek megszakítás nélküli adatfolyamot biztosítottak a tengerszintről. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tengerszint lassan, de biztosan emelkedik, amit széles körben a nagyrészt emberi ipari tevékenység által okozott globális felmelegedés bizonyítékaként értelmeznek.

A napenergiával működő műhold 112 perc alatt tesz meg egy teljes keringést, és a Föld óceánjainak 90 százalékát figyeli, az északi és déli szélesség 66. foka között.

A tengerszint mérése mellett az új műhold figyelemmel kíséri az alsó légkör és a magasabb sztratoszféra hőmérsékletét és páratartalmát is egy olyan műszer segítségével, amely a navigációs műholdak által sugárzott jelekre gyakorolt légköri hatásokat méri.

