Várakozó állásponton a befektetők

A vezető európai indexek kis mínuszban állnak a kereskedési nap felénél, a BUX pénteki záróértéke környékén mozog.

A kereskedési nap felénél a BUX-index is stagnál. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A blue chipek háza táján jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Alteo papírjai állnak, amelyek árfolyama 6,3 százalékkal került lejjebb a cég negyedéves gyorsjelentését követően, a Rába árfolyama pedig 3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,07 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

