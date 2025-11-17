Súlyos gondok a francia atomflottánál, elszabadultak a költségek

A Montel által közölt jelentés az EDF portfóliójába tartozó nukleáris létesítmények karbantartási és élettartam-hosszabbítási programját vizsgálta. És mi lett az eredmény?
A számvevőszék szerint a francia atomreaktorok tervezett leállásai 2020 és 2024 között átlagosan
37%-kal hosszabbak voltak, mint az előző öt évben.
A jelentés szerint az EDF egyre nehezebben tudja leszorítani a karbantartások időtartamát.
A francia atomflotta háromféle tervezett leállást alkalmaz:
-
Fűtőelemek cseréje, amit 12–18 havonta végeznek el és átlagosan 35 napos leállást terveznek. A tényleges időtartam azonban 55 nap volt 2015–19 között, míg 2020–24 között már 73 nap, ami +31%-os emelkedés.
-
Részleges műszaki vizsgálatok, amelyek általában 60–90 napig tartanak. Ezzel szemben a tényleges átlagidő ugyanezen időszak alatt 101 napról 133 napra ugrott, ami +32%-os növekedés.
-
Tízéves nagy felülvizsgálatok, ezek akár 180 napos projektek is lehetnek. Itt mérték a legkisebb eltérést, az átlagos időtartam csak 11%-kal nőtt.
Ráadásul a jelentés szerint a leállások egyre gyakrabban „csúsznak össze” és olyan munkák kerülnek be a fűtőelemek cseréjét célzó leállásokba, amelyeket korábban a nagyobb felülvizsgálatok során végeztek.
A reaktorleállások feletti kontroll a nukleáris flotta teljesítményének egyik kulcselem
- mutatott rá a vizsgálatokat elvégző testület.
Ezzel együtt a francia atomerőműpark
karbantartási költségei is meredeken emelkednek,
ami „komoly kihívást” jelent az állami EDF számára.
A modernizáció és élettartam-hosszabbítás ára duplájára nőtt. A 2014–2035 közötti időszakra becsült élettartam-hosszabbítási és modernizációs program költsége a 2020-as EDF-becslés alapján 49,4 milliárd euró volt, de a mostani számvevőszéki becslés 100,8 milliárd euróval számol ugyanerre az időszakra.
Közben az éves karbantartási költségek már 6 milliárd euró fölött járnak, ami 28%-os növekedés a 2014-es szinthez képest. Az öregedő flottának ugyanis egyre intenzívebb a karbantartási igénye és a folyamatosan szigorodó nukleáris biztonsági követelmények sem segítenek a helyzeten.
A francia atomipart stresszkorróziós probléma is sújtja, ami további 38,4 milliárd euró bevételkiesést okozott az EDF-nek a nagyszámú kényszerleállás, csúszás és kieső termelés miatt
Ennek ellenére francia kormány azt tervezi, hogy az ország 56 reaktorát a lehető leghosszabb ideig üzemben tartsa. A számvevőszék szerint a 60 éves üzemidő-hosszabbítás gazdaságilag „különösen előnyös”, mert a 40 év feletti reaktorok működési költsége 51 euró/MWh körül alakulhat, ami versenyképes új atomerőművek építésével szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
