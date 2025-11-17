Új szövetség döntheti romba Ursula von der Leyen reformterveit

Az Európai Unió legtakarékosabb országai – kiegészülve Franciaországgal és Belgiummal – ismét összeállni látszanak, hogy gátat szabjanak az EU többéves pénzügyi keretének (MFF) kiterjesztésének – mondta el a Politiconak két az üggyel foglalkozó diplomata.
A tradicionálisan Ausztriából, Dániából, Hollandiából és Svédországból álló négyes, amely a 2007-es gazdasági válság óta hagyományosan ellenzi a költekezést, az utóbbi időben némileg visszafogta kritikáját, hiszen a Covid-járvány és az orosz–ukrán háború miatt szükségessé vált további források előteremtése.
Most azonban úgy tűnik, hogy a következő MFF tárgyalásánál újra összefognak, és annyi tagállamot terveznek maguk mellé állítani, amennyi csak lehetséges. Ma Ausztria és Svédország szervezésében találkoznak a csoport EU-ügyi miniszterei – köztük Ausztria, Svédország, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Finnország és Írország képviselői –, ami hónapok óta a legmagasabb szintű találkozó lesz.
Dánia ezúttal csak megfigyelőként vesz részt, mivel jelenleg az EU soros elnökségét tölti be, viszont a franciák és belgák jelenléte komoly fordulatot jelezhet előre. Ugyan ők tipikusan a költekezés mellett szoktak érvelni, most jelenleg mindkét ország nehezebb anyagi és politikai helyzetben van, így nettó befizetőként nekik is fájna, ha a 2028–2034-es ciklus alatt nagyobb összeggel kellene hozzájárulni a közös költségvetéshez.
A lap információi szerint egyelőre nem terveznek konkrét követelést megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy csökkentsék a von der Leyen által 2000 milliárd eurósra taksált büdzsét, mindenképpen fontosnak tartják, hogy közös álláspontra hozzák elképzeléseiket, ugyanis egy viszonylag szűk időablak lesz arra, hogy mikor tudják reálisan elfogadni az MFF-re vonatkozó terveket.
Ezek a tárgyalások tipikusan az utolsó percig húzódnak, ami jelen esetben 2027 végét jelentené. A Parlament és a Tanács elnöke, António Costa is azt ambicionálja, hogy már a jövő évben megegyezzenek.
- Egyrészt ha hamar megegyeznek, az a piacok számára is komoly üzenet lenne az EU egységességéről.
- Másrészt 2026-ban elképzelhetőnek tartják, hogy az egyeztetéseket gyakran megnehezítő Magyarországot már egy együttműködőbb kormány fogja vezetni, és addig még az erősen EU-párti francia elnök, Emmanuel Macron is hatalomban lesz.
Von der Leyen MFF-tervezete most a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,26%-ával számol, azonban ebből 0,11% várhatóan a Covid idején felvett helyreállítási alap (RRF) hitel visszafizetésére fordítódik majd.
Így a költségvetés hasznos része valójában csak 0,02%-kal nő az előző, 2021–2027-es ciklus 1,13%-ához képest.
Az időkényszer ellenére minden szereplő tisztában van vele, hogy a szokásosnál is nehezebb egyeztetésekre számíthatnak, így az Európai Parlament már az év elején elkezdte kidolgozni álláspontját, és ezzel már most is precedensértékűen tudott vállalásokat kicsikarni a közös agrár- és kohéziós politika valamilyen szintű átmentésére.
A mostani tanácsi egyeztetés különösen a nemzetközi szereplésre – így a bővítéspolitikára és Ukrajnára is – fókuszáló Global EU összegeire, és az EU adminisztrációs terheire koncentrálhat. Ez utóbbit már így is csökkentették, a korábbi 7%-hoz képest most csak 6%-ot terveznek rá költeni, amely miatt több uniós intézet is kritizálta már a Bizottságot.
Konkrét számokat előreláthatólag december közepén láthatunk majd, amikor az Európai Parlament jelentéstevői bemutatják, milyen arányokat képzelnek el az egyes területek támogatására. Az mindenesetre biztos, hogy a Tanács és a Parlament részéről is többször elhangzott már a gondolat, miszerint
nem mégtöbb forrásra van szükség, hanem a meglévőket kéne jobban elkölteni.
Címlapkép forrása: EU
Trump rábólintott, és ezzel kiszabadíthatta a legsúlyosabb vámfenyegetés szellemét a palackból
Súlyos csapást mérne az orosz gazdaságra.
Veszélyes gyerek étkészlet került a magyar boltokba
Bambuszrostot azonosítottak benne.
Az Otthon Start miatt döntött úgy minden harmadik vásárló, hogy lakást vesz
A CIB Bank kutatása szerint.
Nagyon jó hír jött Görögországból
Lépett a Fitch.
Árulkodó jelekre bukkantak az elemzők: rohamosan fogy a pénz Moszkvában, nem bírják már sokáig
Feltűnő számok állnak a költségvetési tervezetben.
Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek
Pluszban a BUX.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Lecsapott a Déli Lándzsa: esélye sem volt a drogcsempészeknek
Újabb akciót hajtott végre az Egyesült Államok a Csendes-óceánon.
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.