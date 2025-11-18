Kapcsolatot találtak a kutatók a krónikus fájdalommal élők és a magas vérnyomás között

Egy több mint 200 000 amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemző vizsgálat kimutatta, hogy a testszerte jelentkező krónikus fájdalommal élőknél nagyobb eséllyel alakul ki magas vérnyomás, mint azoknál, akiknek nincs fájdalmuk, csak rövid ideig tartó kellemetlenséget tapasztalnak, vagy a fájdalom csak egy területre korlátozódik.

"Minél kiterjedtebb a fájdalom, annál nagyobb a magas vérnyomás kialakulásának kockázata" - nyilatkozta a tanulmány vezető szerzője, Jill Pell professzor. Hozzátette, hogy a krónikus fájdalom növeli a depresszió kockázatát, ami aztán magas vérnyomáshoz vezethet, ezért a fájdalommal élők körében a depresszió korai felismerése és kezelése csökkentheti a hipertónia kialakulásának esélyét.

A kutatók átlagosan 13,5 éves utánkövetés során azt találták, hogy a résztvevők közel 10%-ánál alakult ki magas vérnyomás. A fájdalom nélkül élőkhöz képest

a kiterjedt krónikus fájdalommal küzdők 75%-kal nagyobb kockázatnak voltak kitéve, míg a rövid távú fájdalom 10%-kal, az egy helyre korlátozódó krónikus fájdalom pedig 20%-kal növelte a kockázatot.

A fájdalom helye szerint vizsgálva a kiterjedt krónikus fájdalom 74%-kal, a krónikus hasi fájdalom 43%-kal, a krónikus fejfájás 22%-kal, a krónikus nyak/váll fájdalom 19%-kal, a krónikus csípőfájdalom 17%-kal, a krónikus hátfájdalom pedig 16%-kal növelte a magas vérnyomás kockázatát.

A szakértők szerint a krónikus fájdalmat az érintett vérnyomásának figyelembevételével kell kezelni, különös tekintettel a vérnyomást esetlegesen emelő fájdalomcsillapítók használatára.

A tanulmány készítői elismerik, hogy a vizsgált populáció főként középkorú vagy idősebb, brit származású fehér felnőttekből állt, így az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók más etnikai hátterű vagy fiatalabb korcsoportokra. Emellett a fájdalomszintek önbevalláson alapultak, és a kutatás klinikai diagnosztikai kódolásra, egyszeri fájdalomértékelésre és két vérnyomásmérésre támaszkodott.

Címlapkép forrása: Shutterstock