Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén

Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.
Jelen pillanatban világszerte közel ezer útvonalon járnak Wizz Air járatok, 40 országban, 200 célállomásra.
Növekedési pályán vagyunk
– kezdte prezentációját a cégvezető. Jelenleg 249 repülőgép van a flottában több mint 70 százaléka új típusú technológia. A hajtóműproblémákról mindenki tud, de
lassan kezd látszani a fény az alagút végén
– mondta el Váradi József.
A stratégiai fókusz eredője Közép-Kelet-Európa, ez a vállalat legerősebben teljesítő földrajzi régiója. Pozsony bázis a napokban nyílt meg, nagyon sűrű az élet itt és sűrű is lesz a jövőben is – nyilatkozta a Wizz Air vezérigazgatója.
A trendvonal visszaépült az utasforgalomban, 2025-re 72 millió utast vár a légitársaság a tavalyi 62,8 millió után. Vannak benne hullámok, amit például a Covid és a hajtóműproblémák okoztak. Most 75-80 százalékkal több utas, mint amit a Covid időszak előtt elvitt a társaság, míg az iparág alig van a 2019-es felett, ez alapján a Wizz Air a postcovid időszak határozott nyertese, annak ellenére, hogy problémák voltak a szállítási lánccal és geopolitikai helyzet sem kedvezett – emelte ki Váradi József.
A vállalat még nem teljesít a hatékonyság maximumán, 35 repülőgép a földön áll. Nem repült minden szék, ami repülhetett volna, de amint több gép repült, az operáció hatékonysága drámai mértékben feljavult. Erőteljes útvonalhálózat-átrendezést kezdeményezett a légitársaság és újrapozícionálják a flottát, a hosszú távú gépek megrendeléseit például, de fenntartható növekedési pályára sikerült tenni a légitársaságot, kétszámjegyű növekedéssel – mondta el Váradi József.
Magyarországon a Wizz Air a legnagyobb légitársaság, jelenleg 34 országba 74 útvonalon közlekedik, nem sok van hátra a 100 járatos útvonalhálózatig, ami személyes célja Váradi Józsefnek. Több mint 4000 munkahely van Budapesten a közel 10 ezer foglalkoztatottból.
Effektíve mi vagyunk Magyarország nemzeti légitársasága
– mondta el Váradi József.
Időnként kormányjáratokat is indítunk, megtiszteltetésnek vesszük, amikor a magyar kormány minket kér fel egy járatra, így van ez más országokban is
– tette hozzá.
A Wizz Air nem csak egy itt üzemelő légitársaság, világszínvonalú képzőközpontot üzemeltet itt és jelentős karbantartási tevékenység is zajlik, Magyarország az egyik karbantartóbázisa a Wizz Air flottájának, és itt van a teljes cégcsoport, mind a három vállalat napi operációs központja.
A Wizz Air demokratizálta a repülést, mindenki eldöntheti, hogy miért szeretne fizetni. Elindul a business megközelítés, ami további szegmentálást tesz lehetővé.
Egy újabb repülőgép érkezik Budapestre, a 18. és további kapacitásbővülés jön, 900 ezer székkel bővül az éves kapacitás.
Idén ez 9,1 millióra várhatóan, ami 44 százalékkal magasabb, mint 2019-ben. Budapestet, Magyarországot mindig stratégiai országként kezelte a Wizz Air, kiemelt cél volt, hogy a növekedési pálya folyamatos legyen. Jelenleg 38 százalék a piaci részesedése a Wizz Airnek Magyarországon, amivel messze piacvezető.
2026-tól 6 új célállomásra indít járatot a Wizz Air Budapestről: Tallin, Billund, Szkopje, Bergen, Lamezia Terme, Rimini, és még további bejelentések várhatók. Több útvonalon bővít a Wizz Air (többek között Varsó, Marrákes, Alicante, Bari, Tel-Aviv, Bilbao, Baku felé).
A pontossággal kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy jelentős a javulás tavalyhoz képest: a menetrendhez képest 15 percen belüli aktuális indulásban 20 százalékkal javult, összességében a gépek 75 százaléka időben indult el. A Wizz Air törli Európában a legkevesebb járatot, kevesebb mint 0,3 százalékot – ismertette a statisztikákat a cégvezető.
Az IPO alatti árfolyam kapcsán a Portfolio kérdésére válaszolva Váradi József azt üzente a befektetőknek, hogy
most kell vásárolni.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megjött a figyelmeztetés: ordító jelei vannak, hogy Oroszország a NATO megtámadására készül, ugyanazt látjuk, mint a második világháború előtt
Lengyelország szerint egyértelműek a jelek, de még elkerülhető a legrosszabb forgatókönyv.
Rosszul áll az európai bankunió, szélesebb jogköröket szeretne az EKB
A kockázatok növekedésétől is tart az eurózóna bankfelügyelete.
Már csak egy hét, és jön a Portfolio AI & Digital Transformation rendezvénye!
Az utolsó helyek még kiadók.
Brüsszel talált egy 37,5 milliárd eurós fekete lyukat, most az EU jól betömi a léket
Valdis Dombrovskis uniós biztos vallott az Európai Bizottság nagy terveiről.
200 milliárd forinton túl – láthatatlan fájdalmak az Otthon Start száguldása mögött
A fogaskerekek nyikorognak, az ügyfelek frusztrálódnak.
A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi
Figyelmeztet Sundar Pichai
Hasítanak a nyugdíjpénztárak és az egészségpénztárak, nagyon szép számok érkeztek
Új csúcsokat döntött az öngondoskodás.
Videó: szinte teljesen leégett Zágráb ikonikus épülete
Éveken át volt Európa legmodernebb irodaépülete.
Bruttó 687 100 forintra emelkedett az átlagkereset. Mennyi hitel törlesztésére elegendő ez az összeg?
A KSH adatai alapján szeptemberben 687 100 forintra nőtt a bruttó átlagkereset. Ez egy év alatt 9,5 százalékos emelkedést jelent. Mennyi lakáshitel törlesztésére elegendő egy átlagos fizeté
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.