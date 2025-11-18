  • Megjelenítés
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén
Váradi József a Wizz Airről: lassan kezd látszani a fény az alagút végén

Már látszik a fény az alagút végén – mondta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a hajtőműproblémákkal kapcsolatban a légitársaság mai sajtótájékoztatóján. A cégvezető bejelentette, hogy egy újabb gép érkezik a budapesti bázisra, bővül a kapacitás és hat új célállomásra közlekedik jövőre a Wizz Air Budapestről. A befektetőknek annyit üzent a történelmi mélyponton lévő árfolyam kapcsán, hogy „most kell vásárolni”.

Jelen pillanatban világszerte közel ezer útvonalon járnak Wizz Air járatok, 40 országban, 200 célállomásra.

Növekedési pályán vagyunk

– kezdte prezentációját a cégvezető. Jelenleg 249 repülőgép van a flottában több mint 70 százaléka új típusú technológia. A hajtóműproblémákról mindenki tud, de

lassan kezd látszani a fény az alagút végén

– mondta el Váradi József.

A stratégiai fókusz eredője Közép-Kelet-Európa, ez a vállalat legerősebben teljesítő földrajzi régiója. Pozsony bázis a napokban nyílt meg, nagyon sűrű az élet itt és sűrű is lesz a jövőben is – nyilatkozta a Wizz Air vezérigazgatója.

A trendvonal visszaépült az utasforgalomban, 2025-re 72 millió utast vár a légitársaság a tavalyi 62,8 millió után. Vannak benne hullámok, amit például a Covid és a hajtóműproblémák okoztak. Most 75-80 százalékkal több utas, mint amit a Covid időszak előtt elvitt a társaság, míg az iparág alig van a 2019-es felett, ez alapján a Wizz Air a postcovid időszak határozott nyertese, annak ellenére, hogy problémák voltak a szállítási lánccal és geopolitikai helyzet sem kedvezett – emelte ki Váradi József.

A vállalat még nem teljesít a hatékonyság maximumán, 35 repülőgép a földön áll. Nem repült minden szék, ami repülhetett volna, de amint több gép repült, az operáció hatékonysága drámai mértékben feljavult. Erőteljes útvonalhálózat-átrendezést kezdeményezett a légitársaság és újrapozícionálják a flottát, a hosszú távú gépek megrendeléseit például, de fenntartható növekedési pályára sikerült tenni a légitársaságot, kétszámjegyű növekedéssel – mondta el Váradi József.

Magyarországon a Wizz Air a legnagyobb légitársaság, jelenleg 34 országba 74 útvonalon közlekedik, nem sok van hátra a 100 járatos útvonalhálózatig, ami személyes célja Váradi Józsefnek. Több mint 4000 munkahely van Budapesten a közel 10 ezer foglalkoztatottból.

Effektíve mi vagyunk Magyarország nemzeti légitársasága

– mondta el Váradi József.

Időnként kormányjáratokat is indítunk, megtiszteltetésnek vesszük, amikor a magyar kormány minket kér fel egy járatra, így van ez más országokban is

– tette hozzá.

A Wizz Air nem csak egy itt üzemelő légitársaság, világszínvonalú képzőközpontot üzemeltet itt és jelentős karbantartási tevékenység is zajlik, Magyarország az egyik karbantartóbázisa a Wizz Air flottájának, és itt van a teljes cégcsoport, mind a három vállalat napi operációs központja.

A Wizz Air demokratizálta a repülést, mindenki eldöntheti, hogy miért szeretne fizetni. Elindul a business megközelítés, ami további szegmentálást tesz lehetővé.

Egy újabb repülőgép érkezik Budapestre, a 18. és további kapacitásbővülés jön, 900 ezer székkel bővül az éves kapacitás.

Idén ez 9,1 millióra várhatóan, ami 44 százalékkal magasabb, mint 2019-ben. Budapestet, Magyarországot mindig stratégiai országként kezelte a Wizz Air, kiemelt cél volt, hogy a növekedési pálya folyamatos legyen. Jelenleg 38 százalék a piaci részesedése a Wizz Airnek Magyarországon, amivel messze piacvezető.

2026-tól 6 új célállomásra indít járatot a Wizz Air Budapestről: Tallin, Billund, Szkopje, Bergen, Lamezia Terme, Rimini, és még további bejelentések várhatók. Több útvonalon bővít a Wizz Air (többek között Varsó, Marrákes, Alicante, Bari, Tel-Aviv, Bilbao, Baku felé).

A pontossággal kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy jelentős a javulás tavalyhoz képest: a menetrendhez képest 15 percen belüli aktuális indulásban 20 százalékkal javult, összességében a gépek 75 százaléka időben indult el. A Wizz Air törli Európában a legkevesebb járatot, kevesebb mint 0,3 százalékot – ismertette a statisztikákat a cégvezető.

Az IPO alatti árfolyam kapcsán a Portfolio kérdésére válaszolva Váradi József azt üzente a befektetőknek, hogy

most kell vásárolni.

