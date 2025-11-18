Nincs semmi baj az amerikai munkaerőpiaccal

Az új munkanélküli-segély kérelmek száma 232 ezer volt az október 18-ával záruló héten
– derül ki az amerikai Munkaügyi Minisztérium weboldalán elérhető történeti adatokból.
A folyamatos igénylések – amelyek azt mutatják, hányan kapnak ténylegesen támogatást – 1,957 millióra emelkedtek az előző heti 1,947 millióról. A kezdő kérelmek esetében az elmúlt három hét részletes, heti adatai nem voltak elérhetők.
Bár a minisztérium a hónap elején kezdődött kormányzati leállás óta nem tesz közzé heti munkanélküliségi jelentést, bizonyos adatokat továbbra is elérhetővé tett alternatív csatornákon. A mostani számot egy online adatbázisból szerezték, míg az állami, nyers adatok a teljes leállás alatt letölthetők maradtak.
A közgazdászok ezekből az állami adatokból és a korábban közzétett szezonális kiigazítási tényezőkből próbálták megbecsülni a heti munkanélküliségi mutatókat.
A kormányzati leállás egy sor kulcsfontosságú gazdasági adat közzétételét is késlelteti, beleértve a havi foglalkoztatási jelentést.
A hivatalos statisztikák hiánya miatt az elemzők és a befektetők alternatív és magánszektorbeli indikátorokra támaszkodnak, hogy felmérjék az amerikai gazdaság állapotát.
A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) ugyanakkor kivételt tett a szeptemberi fogyasztói árindexszel: azt pénteken publikálák, hogy a társadalombiztosítás meg tudja állapítani az éves életjáradék-kiigazítást a jogosultak számára.
