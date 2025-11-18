  • Megjelenítés
Nincs semmi baj az amerikai munkaerőpiaccal
Nincs semmi baj az amerikai munkaerőpiaccal

A kormányzati leállás miatt továbbra sincs hivatalos heti jelentés, de alternatív adatcsatornákból kiderült: a friss állásvesztések száma emelkedett ugyan, de továbbra is nagyon alacsony. A tartós igénylők tábora pedig közel kétmillió főn áll. A statisztikai adatközlés akadozása miatt a piac most kényszermegoldásokból próbál képet alkotni az amerikai munkaerőpiacról.

Az új munkanélküli-segély kérelmek száma 232 ezer volt az október 18-ával záruló héten

– derül ki az amerikai Munkaügyi Minisztérium weboldalán elérhető történeti adatokból.
A folyamatos igénylések – amelyek azt mutatják, hányan kapnak ténylegesen támogatást – 1,957 millióra emelkedtek az előző heti 1,947 millióról. A kezdő kérelmek esetében az elmúlt három hét részletes, heti adatai nem voltak elérhetők.

Bár a minisztérium a hónap elején kezdődött kormányzati leállás óta nem tesz közzé heti munkanélküliségi jelentést, bizonyos adatokat továbbra is elérhetővé tett alternatív csatornákon. A mostani számot egy online adatbázisból szerezték, míg az állami, nyers adatok a teljes leállás alatt letölthetők maradtak.

A közgazdászok ezekből az állami adatokból és a korábban közzétett szezonális kiigazítási tényezőkből próbálták megbecsülni a heti munkanélküliségi mutatókat.

A kormányzati leállás egy sor kulcsfontosságú gazdasági adat közzétételét is késlelteti, beleértve a havi foglalkoztatási jelentést.

A hivatalos statisztikák hiánya miatt az elemzők és a befektetők alternatív és magánszektorbeli indikátorokra támaszkodnak, hogy felmérjék az amerikai gazdaság állapotát.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) ugyanakkor kivételt tett a szeptemberi fogyasztói árindexszel: azt pénteken publikálák, hogy a társadalombiztosítás meg tudja állapítani az éves életjáradék-kiigazítást a jogosultak számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

