Rosszul áll az európai bankunió, szélesebb jogköröket szeretne az EKB

Buch a Financial Timesnak nyilatkozva azt mondta: a nemzeti korlátozó feltételeket felülíró mentességek bőkezűbb megadása hasznos lépés lenne a döntéshozók számára. Szerinte érdemes áttekinteni, milyen uniós szintű egyeztetések várhatók a piac további integrációjáról, és milyen eszközök segíthetik az egységesebb bankpiac kialakítását. Úgy vélte, a pán-európai üzleti modellek útjában álló akadályok egy része nem prudenciális eredetű, hanem
a banki tevékenységekre vonatkozó, országonként eltérő előírásokból fakad.
Az európai bankok régóta kifogásolják, hogy a szabályozók százmilliárdoknyi tőkét és likviditást zárnak nemzeti korlátok közé, ami gátolja a források szabad allokációját az EU-n belül. Az EKB becslése szerint mintegy 225 milliárd eurónyi tőke és 250 milliárd euró likviditás rekedt nemzeti határok között ilyen korlátok miatt. A jegybank jelenleg likviditási mentességekkel enyhíthet ezen, tőkementességhez azonban uniós jogszabály-módosításra lenne szükség. Buch szerint ez illeszkedhet a brüsszeli döntéshozók közelmúltbeli erőfeszítéseihez, amelyek a pénzügyi piacok mélyebb integrációját célozzák meg.
Egy friss EKB-tanulmány a széttagoltságot a bankok nyereségességét rontó tényezőként azonosította, szemben az amerikai versenytársakkal, amelyek egységesebb belföldi piacon működnek. Andrea Orcel, az olasz UniCredit vezérigazgatója egy EKB-rendezvényen úgy fogalmazott:
minél széttagoltabb Európa, annál gyengébbek a bankok.
Hozzátette: ha a tőkéje tizenhárom országra van szétszabdalva, nem tudja azt szabadon mozgatni, így nem használhatja ki a méretgazdaságosságot a nagyobb erő és diverzifikáció érdekében.
Az utóbbi időben vannak azonban jelei a határon átnyúló ügyletek élénkülésének is – például a francia BPCE 6,4 milliárd eurós júniusi lépése a portugál Novo Banco felvásárlására –, a tranzakciók száma azonban tavaly továbbra is a közel három évtizedes mélypont közelében maradt. Az ilyen ügyletek gyakran politikai ellenállásba ütköznek, például a UniCredit Commerzbankban szerzett részesedésénél. A bankokat, brókereket és tanácsadókat tömörítő AFME szeptemberi jelentése a szabályozói akadályok csökkentését sürgette a határokon átnyúló banki tevékenységek támogatására.
Európai bankok a tőkekövetelmények enyhítését is kérik, arra hivatkozva, hogy hátrányba kerülhetnek a nagyobb amerikai pénzintézetekkel szemben, amelyeket az Egyesült Államokban zajló deregulációs törekvések előnyhöz juttathatnak. Az EKB kedden ismerteti éves tőkekövetelmény-megállapítási folyamatának eredményeit, és munkacsoportot állított fel a szabályozási, felügyeleti és jelentési előírások egyszerűsítésére, amely az év végéig tesz javaslatokat. Buch ugyanakkor lehűtötte a várakozásokat az alacsonyabb uniós tőkekövetelményekkel kapcsolatban: hangsúlyozta, hogy világos mandátumuk a bankok biztonságának és stabilitásának megőrzése, és számos tanulmány szerint a jobban tőkésített bankok különösen stresszhelyzetekben képesek hatékonyabban hitelezni.
Az uniós bankok már eddig is milliárdokat szabadítottak fel a szintetikus kockázatátruházási megállapodások (SRT-k) terjedésével, amikor a befektetők díj ellenében átveszik a hitelportfóliók hitelezési kockázatát.
Buch jelezte, hogy az EKB egyre óvatosabb a gyorsan növekvő szintetikus kockázatátruházásokkal szemben, mert ezeknél a hitelek a bank mérlegében maradnak, és váratlan veszteségek keletkezhetnek, ha a védelmet nyújtók egy válságban csődöt mondanak. Szerinte az értékpapírosítás általában javíthatja a kockázatok elosztását a pénzügyi rendszerben, de a pénzügyi válság tanulsága az, hogy kedvezőtlen ösztönzők mellett
negatív következményekkel járhat, ha a kockázat valójában nem kerül ki a bankszektorból, és stresszhelyzetben visszacsap.
Az EKB a múlt héten arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a tervezett értékpapírosítási szabályozás módosításával szigorítsa a kockázatátruházások keretében a bankoknak fedezetlen hitelgaranciát nyújtó intézményekre vonatkozó előírásokat.
Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
