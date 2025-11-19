Lekapcsolják a kritikusokat, hogy Ursula von der Leyen még idén bebetonozhassa az újabb paktumot

Gyorsított eljárásban nyomhatják át az Európai Unió tárgyalói által kiküzdött Mercosur-egyezményt, amely szabadkereskedelmi folyosót nyitna Dél-Amerika és Európa között. A Bizottságot vezető Ursula von der Leyen még karácsony előtt véglegesítené a megállapodást, és úgy tűnik, hiába jönnek kritikus hangok a Parlamentből, a ház vezető szereplői minden ellenállást eltávolítanak a partnerség útjából.

Sürgősségi ügymenettel fogadhatják el a latin-amerikai Mercosur blokkal kötendő kereskedelmi megállapodáshoz szükséges védőmechanizmusokat, tudta meg a Politico.

A gyorsított menetrend célja, hogy Ursula von der Leyen még idén aláírhassa a negyed évszázada húzódó kereskedelmi együttműködést, amelyet a Donald Trump megválasztása által keltett vámpánik hatására, gyakorlatilag kevesebb mint egy év alatt sikerült letárgyalni.

A Mercosur-országokkal, azaz Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal és Paraguayjal kötött partnerségi megállapodás egy

közel nyolcszázmillió embert magában foglaló szabadkereskedelmi övezetet hozna létre.

A megállapodás potenciáljáról korábban már részletesen beszámoltunk, de az elkövetkező napokban fog eldőlni, hogy milyen gyorsan sikerül tető alá hozni von der Leyen egyik legsikeresebbnek ígérkező projektjét.

A tárgyalások azért húzódtak évtizedeken keresztül, mert az európai gazdák egy hangosabb csoportja attól tart, hogy az olcsó és rossz minőségű dél-amerikai húsok - különösen a marha - beengedése az európai piacokra, az ő áraikat is jelentősen lenyomja majd.

Ez a félelem messze Franciaországban volt a legerősebb, amely az EU második legmeghatározóbb szereplőjeként ellentartott a német érdekeknek, ahol komoly prioritás, hogy új piacokat találjanak autóiparuknak.

A parlamenti kereskedelmi bizottság várhatóan hétfőig jóváhagyja a javasolt védőintézkedéseket, majd a plenáris ülés kedden szavazhat a sürgősségi eljárásról. Ha a képviselők többsége támogatja a gyorsított eljárást, a szükséges eszközöket jövő hét csütörtökön fogadhatják el.

Ezek közt a bizottság olyan kötelezettségeket vállalt, mely szerint például a különböző hústermékek behozatalát még szorosabb nyomon követésnek vetik alá, mennyiségi és minőségi szempontból is.

Persze a kereskedelmi megállapodás már önmagában is elég szigorú: a legtöbb beérkező termékre a kvóták csak fokozatosan,

egyes eseteken 10-15 éves ütemezéssel érik el a megbeszélt maximumokat.

A marhahús esetében - amely egyértelműen a legérzékenyebb pont - ez a maximum behozható 99 ezer tonnás mennyiség is csak az uniós fogyasztás 1,5 százalékának felel meg, és amellett, hogy kvóta felett 50% körüli vámteher sújtja, még alatta is 7,5%-ot kell fizetni az európai importőröknek.

Mindez persze úgy, hogy bármilyen unióba szánt húsnak ugyanazoknak a higiéniai és minőségi elvárásoknak kell megfelelni - az állattartástól a kész termékek leszállításáig -, mint az EU-s termelőknek, így a Bizottság számításai szerint

a végeredmény mindössze 1% körüli árcsökkenést okozhat az európai piacokon.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az európai pártcsaládok vezetői és a Parlament elnöke, Roberta Metsola ma arra készül, hogy elutasítja azt a javaslatot, amely megakadályozhatná, hogy még idén aláírja von der Leyen a Mercosur-együttműködés kereskedelmi részét.

Az EP-ben mintegy 150 – különböző pártcsaládokhoz tartozó – képviselő indítványozta, hogy a védőeszközök elfogadása előtt kikérjék az Európai Unió Bíróságának állásfoglalását, azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás nem tekinthető-e jogsértésnek az EU alapszerződéseinek szempontjából.

Bár az EP-képviselők szempontjából papíron érhető, hogy a gazdák aggodalmaira így szeretnének reagálni, úgy látszik a Parlament vezető szereplői beleállnak a blokkolási próbálkozás kiütésébe, hogy még idén megszülethessen a megállapodás.

