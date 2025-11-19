  • Megjelenítés
Kiderült: ekkor érdemes meginni a nap első kávéját
Gazdaság

Kiderült: ekkor érdemes meginni a nap első kávéját

Portfolio
Egy étrend-szakértő szerint a kávéfogyasztás időzítése kulcsfontosságú: nem közvetlenül ébredés után, hanem másfél órával később érdemes elfogyasztani az első csészével, hogy optimalizáljuk a természetes és a koffein által kiváltott éberséget, írta meg a Femcafe.

A kávéfogyasztás ideális időpontja nem feltétlenül közvetlenül az ébredés utáni percekre esik - állítja a The Times étrend-szakértője. Libby Galvin szerint létezik egy optimális időpont, amikor a koffein bevitele a leghatékonyabban támogatja szervezetünk természetes ébresztő mechanizmusait.

A szakértő által azonosított ideális kávézási időpont szorosan összefügg szervezetünk kortizoltermelésével. Ez a stresszhormon természetes ébresztőként funkcionál, és ébredés után körülbelül 30 perccel éri el csúcsértékét, amikor a legéberebb állapotban vagyunk.

Galvin szerint a kávéfogyasztás akkor a leghatékonyabb, ha megvárjuk, amíg ez a természetes kortizolcsúcs lecseng.

A reggeli kávédat másfél órával ébredés után érdemes meginnod, így amikor a kortizolszint elkezd csökkenni, meghosszabbíthatod a reggeli, fókuszált érzést

- fogalmazott a szakértő.

A túl korai kávéfogyasztás problémája, hogy

interferálhat a szervezet saját ébresztő mechanizmusával.

Ha kivárjuk a megfelelő időpontot, a koffein nem felülírja, hanem kiegészíti a természetes éberségi ciklust, így hosszabb ideig fenntartható, kiegyensúlyozottabb koncentrációt biztosíthatunk magunknak.

Ez a megközelítés tehát nem az azonnali, intenzív éberséget célozza, hanem egy elnyújtott, stabilabb mentális teljesítményt, ami jobban illeszkedik szervezetünk természetes ritmusához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

