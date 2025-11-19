A pénzügyi válság óta nem történt ilyen a világ egyik legnagyobb gazdaságában, globális hatással fenyeget

A tízéves japán államkötvények hozama szerdán 1,765 százalékig emelkedett, ami 2008 júniusa óta nem látott szint, majd minimálisan 1,758 százalékra korrigált.
A hozamemelkedés a hosszabb futamidejű papírokat is érintette: a 40 éves kötvények hozama rövid időre történelmi csúcsra, 3,695 százalékra ugrott. Bár a 20 éves kötvényaukció iránti érdeklődés némileg elmaradt a 12 havi átlagtól, a keresletet a piaci szereplők még mindig stabilnak értékelték.
A befektetői aggodalmak középpontjában az áll, hogy a kormány legalább 25 ezermilliárd jenes – mintegy 53,25 ezer milliárd forintos – pótköltségvetést készül elfogadni, jóval meghaladva a korábbi, 14-17 ezermilliárd jenről szóló várakozásokat. A kormánypárti szakértői testület keddi javaslata is a nagyobb csomag irányába mutatott, ami tovább erősítette a piacon a „Takaichi-trade”-ként emlegetett fogadást: vagyis hogy az új kormányzás bőkezű fiskális politikát folytat majd.
A kormány mostani üzenetei egyértelműen megengedőbb tónust ütnek meg. A piac egyértelműen úgy véli, hogy a költekezés miatt elkerülhetetlen lesz a hosszabb futamidejű papírok kibocsátásának növelése
– fogalmazott Shoki Omori, a Mizuho vezető stratégája.
A bizonytalan makrogazdasági kép a devizapiacon is tetten érhető: a jen tovább gyengül a dollárral szemben, miközben a befektetők egyre inkább „zavarosabbnak” érzik a japán gazdasági környezetet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Japán Jegybank (BoJ) kormányzója, Ueda Kazuo szerdán rendkívüli egyeztetésen találkozik a pénzügyminiszterrel és a gazdaságélénkítésért felelős miniszterrel.
A hosszú lejáratú japán kötvények hozamának emelkedése már két éve tart, részben a globális infláció visszatérésének és a kamatemelési hullámnak köszönhetően.
A mostani helyzet azért különösen aggasztó, mert a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése a japán jen gyengülésével párhuzamosan történik. Ez azt mutatja, hogy a befektetők egyre biztosabbak abban, hogy az infláció mellett még a költségvetés miatt is aggódniuk kell a jövőben. A nagy kockázat most az, hogy a finanszírozási költségek emelkedése az adósságszolgálati terheket is növeli a hatalmas államadóssággal rendelkező országban. Ha viszont a fiskális lazítás sikertelen, akkor ezt a magas kiadást nem lehet "kitermelni" növekedésből és az ország még rosszabb helyzetbe kerül.
Idén a 30 éves japán kötvények hozama közel egy százalékponttal nőtt, miközben az azonos futamidejű amerikai államkötvények hozamai csökkentek. A hozamemelkedési hullám legutóbbi felvonása összefügg a Takaichi-kormány körüli várakozásokkal: októberben a befektetők már árazták a fiskális élénkítés lehetőségét, mostanra pedig a tényleges intézkedések mérete okoz aggodalmat a költségvetési fenntarthatóság szempontjából.
Egyes alapkezelők arra figyelmeztetnek, hogy a japán kötvénypiac elmozdulásai gyorsan globális hatásokkal járhatnak.
Láthattuk idén tavasszal is, milyen könnyen továbbgyűrűzhet az eladás hulláma más piacokra
– emlékeztetett Mike Riddell, a Fidelity International portfóliómenedzsere.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi megállapodás született a gázról
Ilyet még nem láttunk.
Autósok, figyelem: jelentős forgalomkorlátozás kezdődik a forgalmas csomópontnál
Komoly torlódásokra kell számítani.
Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára
Nagyon súlyos csapás ez, egész Ukrajna jövője veszélybe került.
Brutális rekord: közel 80 milliárd forintért kelt el egy híres festmény
20 percig tartott a licitharc.
Kiderült, melyik a világ legnépesebb városa – Több mint négyszer annyian lakják, mint egész Magyarországot
Nagyon felpörgött az urbanizáció.
Eldőlt: a magyarok többsége búcsút inthet jövőre a 10%-os béremelésnek
Kisebb mértékben nő a bérminimum.
Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?
Megcélozhatja akár a 380 alatti szintet?
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?