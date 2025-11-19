A pénzügyi válság óta nem történt ilyen a világ egyik legnagyobb gazdaságában, globális hatással fenyeget

A tízéves japán államkötvények hozama szerdán 1,765 százalékig emelkedett, ami 2008 júniusa óta nem látott szint, majd minimálisan 1,758 százalékra korrigált.

A hozamemelkedés a hosszabb futamidejű papírokat is érintette: a 40 éves kötvények hozama rövid időre történelmi csúcsra, 3,695 százalékra ugrott. Bár a 20 éves kötvényaukció iránti érdeklődés némileg elmaradt a 12 havi átlagtól, a keresletet a piaci szereplők még mindig stabilnak értékelték.

Japán 10 éves kötvények hozamának alakulása.

A befektetői aggodalmak középpontjában az áll, hogy a kormány legalább 25 ezermilliárd jenes – mintegy 53,25 ezer milliárd forintos – pótköltségvetést készül elfogadni, jóval meghaladva a korábbi, 14-17 ezermilliárd jenről szóló várakozásokat. A kormánypárti szakértői testület keddi javaslata is a nagyobb csomag irányába mutatott, ami tovább erősítette a piacon a „Takaichi-trade”-ként emlegetett fogadást: vagyis hogy az új kormányzás bőkezű fiskális politikát folytat majd.

A kormány mostani üzenetei egyértelműen megengedőbb tónust ütnek meg. A piac egyértelműen úgy véli, hogy a költekezés miatt elkerülhetetlen lesz a hosszabb futamidejű papírok kibocsátásának növelése

– fogalmazott Shoki Omori, a Mizuho vezető stratégája.

A bizonytalan makrogazdasági kép a devizapiacon is tetten érhető: a jen tovább gyengül a dollárral szemben, miközben a befektetők egyre inkább „zavarosabbnak” érzik a japán gazdasági környezetet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Japán Jegybank (BoJ) kormányzója, Ueda Kazuo szerdán rendkívüli egyeztetésen találkozik a pénzügyminiszterrel és a gazdaságélénkítésért felelős miniszterrel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hosszú lejáratú japán kötvények hozamának emelkedése már két éve tart, részben a globális infláció visszatérésének és a kamatemelési hullámnak köszönhetően.

A mostani helyzet azért különösen aggasztó, mert a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése a japán jen gyengülésével párhuzamosan történik. Ez azt mutatja, hogy a befektetők egyre biztosabbak abban, hogy az infláció mellett még a költségvetés miatt is aggódniuk kell a jövőben. A nagy kockázat most az, hogy a finanszírozási költségek emelkedése az adósságszolgálati terheket is növeli a hatalmas államadóssággal rendelkező országban. Ha viszont a fiskális lazítás sikertelen, akkor ezt a magas kiadást nem lehet "kitermelni" növekedésből és az ország még rosszabb helyzetbe kerül.

Idén a 30 éves japán kötvények hozama közel egy százalékponttal nőtt, miközben az azonos futamidejű amerikai államkötvények hozamai csökkentek. A hozamemelkedési hullám legutóbbi felvonása összefügg a Takaichi-kormány körüli várakozásokkal: októberben a befektetők már árazták a fiskális élénkítés lehetőségét, mostanra pedig a tényleges intézkedések mérete okoz aggodalmat a költségvetési fenntarthatóság szempontjából.

Egyes alapkezelők arra figyelmeztetnek, hogy a japán kötvénypiac elmozdulásai gyorsan globális hatásokkal járhatnak.

Láthattuk idén tavasszal is, milyen könnyen továbbgyűrűzhet az eladás hulláma más piacokra

– emlékeztetett Mike Riddell, a Fidelity International portfóliómenedzsere.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images