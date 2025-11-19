Brutális rekord: közel 80 milliárd forintért kelt el egy híres festmény

Gustav Klimt osztrák festőművész Elisabeth Lederer portréja című festménye kedden minden korábbi árat felülmúlva,
236,4 millió dollárért – vagyis mintegy 78 milliárd forintért – talált új tulajdonosra a Sotheby's New York-i aukcióján.
Az árverési ház közleménye szerint ezzel Klimt festménye lett a legdrágább modern művészeti alkotás, amelyet aukción valaha értékesítettek. Az Elisabeth Lederer portréja című festmény a művészettörténet aukción eladott második legdrágább műalkotása és a Sotheby's aukciós ház történetének legdrágább eladott műalkotása lett - fűzte hozzá az aukciósház.
Az 1914 és 1916 között született, 1,8 méter magas képen a művészt támogató gyáriparos házaspár lányának portréja látható.
A keddi árverésbe számos licitáló kapcsolódott be, a győztes végül mintegy 20 percig tartó licitharc után nyerte meg a küzdelmet. Az árverési ház azonban nem hozta nyilvánosságra a vásárló nevét.
Az árverési rekordot
a műalkotások közül Leonardo da Vinci Salvador Mundi című festménye tartja 2017 óta, amely 450,3 millió dollárért (149 milliárd forintért) kelt el egy New York-i árverésen.
A modern művészeti alkotások közül az árverési rekordot korábban Andy Warhol Marilyn Monroe-ról készült portréja tartotta, amelyet 2022-ben 195 millió dollárért (65 milliárd forintért) adtak el.
Gustav Klimt (1862-1918) a bécsi szecesszió egyik legjelentősebb alkotója volt. Művei közül korábban egy 2023-ban Londonban eladott kép tartotta az árverési rekordot, amit 108.8 millió dollárért (36 milliárd forintért) vásároltak meg.
A kedden elkelt, Elisabeth Lederer portréja című alkotás a júniusban elhunyt milliárdos, Leonard Lauder gyűjteményének része volt. A Sotheby's hagyományos őszi árverésén a gyűjtemény számos más darabját is árverésre bocsátották.
