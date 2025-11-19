Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?

Szerda reggel erősödni próbál a forint az euróval szemben miután az MNB tegnap változatlanul óvatos hangnemet ütött meg a monetáris politikai kilátásokkal kapcsolatban. A jelek szerint a jegybank a várhatóan a célsávba csökkenő infláció mellett sem tervez változtatni a 6,5%-os alapkamaton.

Szerda reggel 383,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Úgy tűnik, hogy

a forint viszonylag gyorsan kiheverte a kormány múlt heti bejelentéseit az idei és a jövő évi hiánycél megemeléséről,

egyelőre nem aggódnak a befektetők. Ennek oka, hogy a magas kamatkülönbözet továbbra is a forint mellett szól, a befektetők szemében pedig jelenleg ez a legfontosabb tényező. A következő időszakban nyugodt nemzetközi környezet mellett akár a magyar deviza további erősödésére is nyílhat még tér, bár valószínűbb, hogy a mostani szint körül oldalazunk majd.

A nemzetközi piacon az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár reggel, ami minimális emelkedést jelent tegnap estéhez képest. Egyelőre a legfontosabb devizapárban sem látszik nagy mozgás, egyelőre kivárnak a befektetők. Kérdés, hogy a kriptodevizák és a techrészvények piacán látható esés mennyire terjed majd át más piacokra, kialakulhat-e ebből egy komolyabb eladási hullám.

