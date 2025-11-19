Kapaszkodik a forint – Mennyi szufla lehet még benne?

Szerda reggel 383,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Úgy tűnik, hogy
a forint viszonylag gyorsan kiheverte a kormány múlt heti bejelentéseit az idei és a jövő évi hiánycél megemeléséről,
egyelőre nem aggódnak a befektetők. Ennek oka, hogy a magas kamatkülönbözet továbbra is a forint mellett szól, a befektetők szemében pedig jelenleg ez a legfontosabb tényező. A következő időszakban nyugodt nemzetközi környezet mellett akár a magyar deviza további erősödésére is nyílhat még tér, bár valószínűbb, hogy a mostani szint körül oldalazunk majd.
A nemzetközi piacon az euró-dollár árfolyam 1,1585 körül jár reggel, ami minimális emelkedést jelent tegnap estéhez képest. Egyelőre a legfontosabb devizapárban sem látszik nagy mozgás, egyelőre kivárnak a befektetők. Kérdés, hogy a kriptodevizák és a techrészvények piacán látható esés mennyire terjed majd át más piacokra, kialakulhat-e ebből egy komolyabb eladási hullám.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak
Fordított stresszteszt bevezetését tervezi a jegybank.
Fél évszázada nem látott városi tűzvész tombol Japánban
Egy ember meghalt, és több mint 170 épület égett le.
Záporoztak az orosz rakéták – Riasztották a NATO-hatalom vadászgépeit
Feszült a helyzet.
Nehézsúlyú játékos terjeszkedik az AI-piacon, nagy terveket szőttek
10 milliárd dollárt fektethetnek be.
Súlyos összeomlás fenyegeti Ukrajnát, az EU kezében a döntés
December 18-án születhet meg a egyezség.
Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Kezdődik az egyeztetés.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?