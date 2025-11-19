  • Megjelenítés
Ritkán látni ilyet: fénysebesség a Kongresszusban, hamarosan betekintést nyerhetünk a sötét botrány titkos irataiba
Globál

Ritkán látni ilyet: fénysebesség a Kongresszusban, hamarosan betekintést nyerhetünk a sötét botrány titkos irataiba

MTI
|
Portfolio
Az amerikai Kongresszus csaknem egyhangúlag elfogadta az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt kedden.

A képviselőházban 427-1 arányban szavazták meg a javaslatot, ezt követően a felsőház, a szenátus tagjai úgy döntöttek, hogy

ellenvoks nélkül azonnal az elnökhöz küldik aláírásra a törvényt, amint az alsóházból hivatalosan is kézhez kapják.

Donald Trump korábban jelezte, hogy amint elé kerül, aláírja a jogszabályt, amivel az hatályossá válik.

Az így elfogadott törvény, amely kétpárti kezdeményezésre került a Kongresszus elé, előírja, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium (Department of Justice)

30 napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit.

Azt egyelőre kérdőjelek övezik, hogy a tárca eleget tehet-e az előírásnak. A most elfogadott tervezet republikánus benyújtója, Thomas Massie képviselő a hétvégén arról beszélt, hogy az elnök kérésére múlt héten indított, folyamatban lévő minisztériumi vizsgálatra hivatkozva Pam Bondi igazságügyi miniszter akár meg is tagadhatja a dokumentumok publikálását.

Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein a börtöncellában öngyilkos lett.

Trump korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát,

és azt a demokraták politikai elterelő műveletének nevezte. Azonban hétfőn megváltoztatta a véleményét, és kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést.

A keddi kongresszusi szavazás előzménye, hogy a képviselőház felügyeleti bizottsága múlt héten nyilvánosságra hozott több ezer elektronikus levelet és további dokumentumokat, melyeket Jeffrey Epstein vagyonkezelőjétől idéztek be saját vizsgálatuk keretében. Ezek fő tartalmáról itt írtunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

