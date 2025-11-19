Történelmi megállapodás született a gázról

Az indiai állami olajvállalatok egyéves szerződést írtak alá amerikai cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) importjára,
ami az első strukturált szerződés az amerikai LPG indiai piacra történő szállítására.
A megállapodás mintegy 2,2 millió tonna éves mennyiségről szól, ami India éves LPG-importjának közel 10 százalékát jelenti.
A szerződés különösen fontos időpontban született, amikor India igyekszik csökkenteni az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletét. A legfrissebb kormányzati adatok szerint India kereskedelmi többlete az USA-val szemben az április és október közötti időszakban a felére, 1,45 milliárd dollárra csökkent.
Hardeep Singh Puri indiai olajügyi miniszter a közösségi médiában "történelmi jelentőségű" lépésként értékelte a megállapodást, hangsúlyozva, hogy India diverzifikálja LPG-beszerzési forrásait a biztonságos és megfizethető ellátás érdekében. A szerződés a 2026-os szerződéses évre vonatkozik, és az amerikai Mexikói-öböl partvidékéről származó importot biztosít.
Iparági források szerint a három állami finomító – az Indian Oil Corporation, a Bharat Petroleum Corporation és a Hindustan Petroleum Corporation – közös tenderét a Chevron, a Phillips 66 és a TotalEnergies Trading nyerte el. A megállapodás kereskedelmi részletei nem nyilvánosak.
Az LPG-t Indiában elsősorban főzéshez használják, és az ország szükségletének jelentős részét eddig olyan országokból importálta, mint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Kuvait. Az új megállapodás várhatóan csökkenti India függőségét ezektől a hagyományos közel-keleti beszállítóktól.
Az indiai kormány az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az LPG-használat elterjesztésére a szegény és vidéki háztartásokban, hogy csökkentse a hagyományos, szennyező főzőanyagok használatát. A háztartási LPG-értékesítés jelentős részét az állam támogatja.
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy az USA csökkenteni fogja az Indiára kivetett vámokat, és közel állnak egy kereskedelmi megállapodás aláírásához. Februárban Trump azt is kijelentette, hogy Washington "vezető olaj- és gázszállítóvá" válhat India számára, ami segíthet a kereskedelmi deficit csökkentésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
