A Magyar Telekom is pályázatokat nyert a Gigabit Magyarország Programban

A Magyar Telekom 29 járásban nyert pályázatot a Gigabit Magyarország Támogatási program keretében, így több tízezer háztartás juthat nagysebességű optikai internethez 2028 végéig.

Mint ahogy arról már ma reggel beszámoltunk, a 85 milliárd forintos keretösszegű Gigabit Magyarország Programban lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése. Az Irányító Hatóság döntése alapján 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben. A program alapvető célja, hogy minden háztartásba eljuttassa a nagy sebességű, korszerű internetet.

A programmal kapcsolatban tegnap a 4iG bejelentette, hogy több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4iG Nyrt. leányvállalata a Gigabit Magyarország Program keretében szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tételére összesen 24 járásban.

Most a Magyar Telekom is bejelentette, hogy részt vesz a programban, a vállalat 29 járásban nyert pályázatot a Gigabit Magyarország Támogatási program keretében. A pályázat első szakaszában 110 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 88 járás kapcsán született eredmény. Ezekből

a Telekom 29 járásban nyert, közel 13,5 milliárd forint támogatási forrást szerezve gigabitképes szélessávú hálózat létesítésére,

így átlagosan 73%-os támogatási arány mellett építhet optikai hozzáférést ezeken a területeken.

A támogatással megvalósuló fejlesztések részeként több mint 80 ezer gigabitképes hálózati lefedettséggel jelenleg nem rendelkező igényhely lefedése valósulhat meg 2028 év végére.

