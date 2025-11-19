Kritikus területen került nagy hátrányba Brüsszel: új központi szerv alakul

Stéphane Séjourné, az EU ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke a Financial Timesnak elmondta, hogy az EU "járulékos károsultja" lett az USA és Kína között a ritka földfémekhez való hozzáférésért folytatott vitának, amelyek kulcsfontosságúak a védelmi és tiszta technológiák szempontjából.
Kína áprilisban exportkorlátozásokat vezetett be 17 ritkaföldfémre, miután az USA betiltotta egyes fejlett technológiák eladását az országnak. Ennek következtében több uniós vállalat kénytelen volt leállítani termelési vonalait és elbocsátásokat végrehajtani.
Az Európai Bizottság októberben bejelentette, hogy gyorsan kidolgoz egy tervet a kritikus ásványok, köztük a ritkaföldfémek készleteinek diverzifikálására, hogy csökkentse a Kínától való függőségét. Kína uralja a kritikus ásványok piacának nagy részét, és a ritkaföldfémek finomítási kapacitásának 88%-át birtokolja.
Séjourné szerint
Brüsszel egy kritikus ásványokkal foglalkozó "központot" kíván létrehozni,
amely dedikált finanszírozással rendelkezik "a vásárláshoz, az európai beszerzések koordinálásához, készletek félretételéhez, valamint a vállalatok ösztönzéséhez, hogy több gazdasági biztonságot építsenek be ellátási láncaikba".
Az uniós biztos szerint Európa "késésben van" az ilyen eszközök létrehozásával az USA-hoz képest, amely befektetett a hazai bányászokba és ellátási megállapodásokat kötött kormányokkal.
Az amerikaiaknak van egy üzleti részlegük, amely kritikus anyagok készleteit vásárolja fel előttünk a világ minden táján. Gyakran az orrunk elől vásárolják fel őket
- mondta Séjourné.
A tervnek, amelyet először az EU 27 biztosának kell jóváhagynia, tartalmaznia kell Brazíliával és Dél-Afrikával kötendő partnerségi megállapodások gyors aláírását is az ellátás biztosítása érdekében.
A francia biztos azt is elmondta, hogy az EU-nak fontolóra kellene vennie árpadlók bevezetését annak biztosítására, hogy az európai vállalatok hozzáférjenek a hazai készletekhez. A bányászok és feldolgozók vonakodnak befektetni az uniós termelésbe, mert attól tartanak, hogy az ügyfelek továbbra is inkább a Kínából származó olcsóbb készleteket részesítik előnyben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
