Oroszország volt elnöke vad jóslattal állt elő: Ukrajna a vesztébe rohan és véres véget fog érni
Oroszország volt elnöke vad jóslattal állt elő: Ukrajna a vesztébe rohan és véres véget fog érni

Ismét értékelte az ukrajnai háború eseményeit az utóbbi időben a meghökkentő megszólalásaival hírekbe kerülő Dmitrij Medvegyev.

A korábbi orosz elnök – aki 2008 és 2012 között vezette az országot – rendszeresen tesz egészen vad kijelentéseket, így például korábban számos alkalommal fenyegetett atomcsapással vagy nukleáris háborúval. Most a Telegram nevű közösségi médiaplatformon azt mondta, hogy „az orosz fegyveres erők frontvonalon elért sikerei a legjobb katalizátorai a kijevi rezsim elkerülhetetlen összeomlásának”.

Medvegyev egy sor orvosi kifejezést használt arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen problémának látja Ukrajnát Európában. Kijelentette, például, hogy „egy tályog”, majd hozzáfűzte, hogy „üszkösödést” lát, végül pedig az „amputációt” is elővette.

Ha azonban az amputáció elégtelennek bizonyul, a rothadó bomlás folytatódni fog – és akkor a kijevi neonáci rezsim halála elkerülhetetlen. De ott kell lennie... És elkerülhetetlen és fájdalmas bukásának legjobb katalizátora fegyveres erőink sikere

– folytatta elmélkedését a korábbi orosz vezető, az orosz propagandában jól ismert kifejezések használatával említve Ukrajnát.

Kifejtette, hogy

az ország „tályogja” gyorsabban terjed, mint arra korábban számítani lehetett, és „ha nem hajtják végre az önamputációt, Kijev véres véggel néz szembe”.

Medvegyev korábban már arról is beszélt, hogy fel akarja osztani az országot az európai országok között, amelyben – egyes verziók szerint – Magyarország is területet kapna, így Budapest felügyelete alá szánta Kárpátalját. Más verziókban nem foglalkozott ennyit a területi kérdésekkel, egyszerűen egész Ukrajnát orosz területnek állította be a terveiben. Jellemző a kijelentéseire, hogy a „jóslataihoz” nem szokott dátumot párosítani, ezért nehéz „számon kérni”, hogy pontosan mikorra várja Kijev összeomlását, vagy a nukleáris háborút.

