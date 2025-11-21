Rossz hírek érkeztek Németországból

A pénteken közzétett felmérés szerint megtorpant a német gazdasági hangulat javulása. A feldolgozóipar váratlanul visszaesett, miközben a szolgáltatások a vártnál gyengébb ütemben nőttek.
Az S&P Global által összeállított HCOB német összetett beszerzésimenedzser-indexe október 53,9 pontjáról 52,1 pontra csökkent, ami kéthavi mélypontot jelent. A mutató ugyanakkor immár hatodik hónapja a semleges kilátásokat jelző 50 pont felett áll (azaz a hangulat javulására utal), és a szolgáltatásokat és a feldolgozóipart együtt lefedi, vagyis az euróövezet legnagyobb gazdaságának több mint kétharmadát.
A feldolgozóipari BMI tovább süllyedt a zsugorodást jelző tartományban: az októberi 49,6 pontról az index 48,4 pontra csökkent. Ez ellentétes az elemzői várakozásokkal, amelyek enyhe emelkedést, 49,8 pontot jeleztek előre.
Az új megrendelések – különösen az exportértékesítések – január óta a leggyorsabb ütemben estek. A lanyhuló kereslet ismét csökkenő rendelésállományt és a munkahelyek leépítésének mérsékelt gyorsulását hozta az ágazatban.
A szolgáltatások PMI-je 54,6 pontról 52,7 pontra csökkent, szintén kéthavi mélypontra, és elmaradt az 54,0 pontos elemzői konszenzustól.
Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint az adatok egyértelmű visszalépést jelentenek Németországnak. Úgy fogalmazott, hogy
a feldolgozóipari BMI lassulást jelez, miközben a szolgáltatások gyorsulásába vetett remények szertefoszlottak.
Értékelése alapján a német gazdaság a negyedik negyedévben legfeljebb marginális növekedés felé araszol.
A pénzügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy legfeljebb mérsékelt élénkülés várható az év végéig.
A kihívások ellenére a gyártók optimisták a jövőbeli termelést illetően. Ezt a kormányzati beruházások nyomán a védelmi iparban és az építőmérnöki területen várt növekedés támogathatja.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
