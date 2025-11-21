Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki

Szergej Csemezov, az orosz állami tulajdonú Rosztek védelmi konglomerátum vezérigazgatója jelentette be a javaslatot, amely szerint kezdetben Oroszországban gyártott Szu-57-es vadászgépeket szállítanának Indiának, majd fokozatosan áttelepítenék a gyártást az ázsiai országba. A hírek szerint Moszkva felajánlhatja egyhajtóműves lopakodó vadászgépét, a Szu-75 Checkmate-et is Indiának. Ilyen szintű hozzáférést védelmi technológiához korábban egyetlen nemzet sem kínált a dél-ázsiai hatalomnak.

Csemezov az ANI hírügynökségnek a 2025-ös Dubaj Légibemutatón elmondta, hogy Oroszország kész megnyitni a teljes ötödik generációs ökoszisztémát India előtt, beleértve a hajtóművek, szenzorok, lopakodó anyagok és egyéb technológiák gyártását is. Az orosz vezérigazgató kiemelte a két nemzet évtizedes partneri kapcsolatát, és hangsúlyozta, hogy az indiai fél bármilyen technológiai igénye "teljesen elfogadható" lesz számukra.

Még amikor India szankciók alatt állt, akkor is elláttuk az országot fegyverekkel biztonsága érdekében

- mondta.

Az orosz állami fegyverexportőr, a Roszoboronexport egy vezető képviselője szintén hangsúlyozta, hogy Moszkva mind a jövőbeli generációs repülőgépekhez való légifegyverek licencgyártását, mind az indiai fegyverek integrációját felajánlja Indiának. Vijainder K. Thakur nyugalmazott indiai légierő századparancsnok és védelmi elemző szerint az orosz kezdeményezés valószínűleg magában foglalja az egyhajtóműves Szu-75 Checkmate-et is. Megjegyezte, hogy

Moszkva hajlandóságot mutatott a Szu-75 gyártásának partnerországban történő létrehozására, és India lenne a leglogikusabb választás.

Putyin orosz elnök várhatóan decemberben látogat Indiába a 23. Indiai-Orosz Éves Csúcstalálkozóra. Utoljára 2021 decemberében járt Indiában. Az orosz vezető indiai útján várhatóan jelentős bejelentésekre kerül sor a védelmi ágazatban, amelyekre a diplomáciai előkészületek már folyamatban vannak.

Címlapkép forrása: PJSC United Aircraft Corporation/Anadolu via Getty Images