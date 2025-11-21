Gipszkartonüzemet épít a Knauf Erdélyben

A Knauf német építőanyaggyártó az erdélyi Bánffyhunyadon létesít gipszkartonüzemet. A projekt részleteit a héten ismertették a leendő gyár területén, a
beruházás értéke jelenlegi árfolyamon majdnem 34 milliárd forint.
A projekt közvetlenül 75, közvetve további 30 munkahelyet teremt.
Az építkezés 2026 tavaszán kezdődik, a gyártás várhatóan 2028-ban indul. Az új üzem a szomszédos Jegenye (Leghia) határában bányászott természetes gipsz feldolgozására jön létre.
A Knauf már jelen van a térségben, Egeresen működtet egy üzemet, Dicsőszentmártonban pedig nemrég helyezett üzembe egy ásványi gyapotot gyártó létesítményt. Az utóbbi, Maros megyei beruházás 140 millió euróba, azaz körülbelül 53,5 milliárd forintba került, és idén kezdte meg a termelést.
Romániában a Knauf két leányvállalata működik, a Knauf Insulation és a Knauf Gips, amelyek tavaly együttesen mintegy 210 embert foglalkoztattak. A Knauf Gips tavaly 18,4 milliárd forintnak megfelelő bevételt és 1,3 milliárd forint profitot realizált, a Knauf Insulation ugyanekkor forintban számítva 9,4 milliárd bevételt és 6,3 milliárd veszteséget termelt.
Címlapkép forrása: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki
Ötödik generációs vadászgépek is vannak benne.
Szijjártó Péter bejelentette: megkapta Magyarország az amerikai olajszankciós mentességet
Mától érvényesek a szankciók, és a mentesség is.
Háborognak az oroszok a béketerv miatt: most már ukrán inváziótól rettegnek – „Ekkora sereggel simán megtámadnak minket!”
Egyre inkább úgy tűnik, ebből nem lesz megállapodás.
Brüsszel újabb csapást mért a magyar kormányra: négy fronton is eljárás indult
Betámadták a magyar kormány koncessziós rendszerét is többek között.
Változás a 4iG igazgatóságában
Lemondott egy igazgatósági tag.
Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?
Megszólalt Vlagyimir Putyin szóvivője.
Történelmi kivonulást hajtana végre az Egyesült Államok Európából - Már az is megvan, kinek a kezébe dobnák a gyeplőt
Ilyenre sosem volt példa a NATO történelmében.
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.