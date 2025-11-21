Gipszkartonüzemet épít a Knauf Erdélyben

A Knauf német építőanyaggyártó az erdélyi Bánffyhunyadon létesít gipszkartonüzemet. A projekt részleteit a héten ismertették a leendő gyár területén, a

beruházás értéke jelenlegi árfolyamon majdnem 34 milliárd forint.

A projekt közvetlenül 75, közvetve további 30 munkahelyet teremt.

Az építkezés 2026 tavaszán kezdődik, a gyártás várhatóan 2028-ban indul. Az új üzem a szomszédos Jegenye (Leghia) határában bányászott természetes gipsz feldolgozására jön létre.

A Knauf már jelen van a térségben, Egeresen működtet egy üzemet, Dicsőszentmártonban pedig nemrég helyezett üzembe egy ásványi gyapotot gyártó létesítményt. Az utóbbi, Maros megyei beruházás 140 millió euróba, azaz körülbelül 53,5 milliárd forintba került, és idén kezdte meg a termelést.

Romániában a Knauf két leányvállalata működik, a Knauf Insulation és a Knauf Gips, amelyek tavaly együttesen mintegy 210 embert foglalkoztattak. A Knauf Gips tavaly 18,4 milliárd forintnak megfelelő bevételt és 1,3 milliárd forint profitot realizált, a Knauf Insulation ugyanekkor forintban számítva 9,4 milliárd bevételt és 6,3 milliárd veszteséget termelt.

