  • Megjelenítés
Szijjártó Péter bejelentette: megkapta Magyarország az amerikai olajszankciós mentességet
Gazdaság

Szijjártó Péter bejelentette: megkapta Magyarország az amerikai olajszankciós mentességet

Portfolio
A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

Mától életbe lépnek az Egyesült Államok új szankciói az orosz energiaszektor ellen, ugyanakkor Magyarország külön mentességet kapott ezek alól

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterr.

Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól

- közölte. "A mai naptól - pontosan úgy, mint tegnap, tegnapelőtt és azelőtt - ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések a mai napon hatályba lépnek" - erősítette meg.

Még több Gazdaság

Megkongatták a vészharangot: vége annak a növekedésnek, amiben Magyarország is hitt

Minden cég szeretné az AI-t használni, csak azt nem tudja, hogy mire

Végleg lehúzza a rolót a magyar határidős energiatőzsde, történelmi mélypontra zuhant a forgalma

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility