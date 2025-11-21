Szijjártó Péter bejelentette: megkapta Magyarország az amerikai olajszankciós mentességet

A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól

- közölte. "A mai naptól - pontosan úgy, mint tegnap, tegnapelőtt és azelőtt - ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések a mai napon hatályba lépnek" - erősítette meg.

