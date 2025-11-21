Új európai szabályok jönnek: ezek a változások várhatók a lakhatásban

Az ajánlások több területet érintenek, többek között:
- szociális lakhatás és a legkiszolgáltatottabbak védelme,
- területhasználat, várostervezés és engedélyezés,
- fenntarthatóság és megfizethetőség,
- korszerű építési módszerek,
- finanszírozás és befektetések,
- az uniós, nemzeti és helyi erőfeszítések összehangolása.
A tizenöt tagból álló Lakhatási Tanácsadó Testületet 2025 júniusában egyéves időtartamra nevezték ki, 2026 júniusáig támogatja a Bizottság munkáját, a Megfizethető Lakhatási Terv elfogadása után és a végrehajtás kezdeti szakaszában is. Az Éamon Ryan által vezetett független szakértői csoport feladata az, hogy konkrét javaslatokat dolgozzon ki, amelyeket a Bizottság figyelembe vehet a lakhatási terv előkészítésekor.
A testület a fent említett ajánlásai kitérnek arra is, hogy gyorsítani kell a tervezési és engedélyezési folyamatokat a költségek mérséklésére, amiről korábban szó esettt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) deregulációs és kormányzati hatékonyságáról szóló konferenciáján is.
A Lakhatási Tanácsadó Testület néhány fő üzenete:
1. Paradigmaváltásra van szükség. A lakhatást egyszerre kell alapvető társadalmi és gazdasági infrastruktúraként kell kezelni, miközben vissza kell szorítani azt a gyakorlatot, hogy egy lakásra spekulatív eszközként, nem pedig hosszú távú otthonként tekintsenek.
2. A „megfizethetőséget" nem csupán az induló költség vagy a bérleti díj alapján kell meghatározni. Számításba kell venni az élettartam-költségeket, az épület minőségét és energiahatékonyságát, valamint a környék és a helyi közösség életteliségét és egészségét.
3. A hajléktalanság felszámolásának leghatékonyabb módja a „housing first"-megközelítés. Ez segíti a kereslethez igazodó kínálat biztosítását is, különösen a fiatalok, az idősek és a fogyatékossággal élők számára. A rövid távú bérbeadások megadóztatása hozzájárulhat e stratégia finanszírozásához.
4. Nem szabad kizárólag új építésekre támaszkodni, különösen, ha ez szétterülő beépítéshez vezetne. Előtérbe kell helyezni a meglévő épületállomány hatékony hasznosítását és a városi megújítást, ügyelve a társadalmi kevertségre és az elvándorlás elkerülésére.
5. Gyorsítani kell a tervezési és engedélyezési eljárásokat a kivitelezési költségek mérséklése érdekében. Ugyanakkor nem szabad feladni a jó tervezési elveket és gyakorlatot, mert az hosszabb távon többe kerülne.
6. A „cost rental" típusú, megfizethető bérlakás-megoldások bővítése kínálja a legjobb utat az új kapacitások megteremtésére. Ez különösen akkor működik, ha jelentős mennyiségű „türelmes tőkét" vonnak be, amely alacsony, de kiszámítható, hosszú távú hozammal is beéri.
7. A lakhatási válság kezelése közben nem szabad elengedni a zöld átmenetet. Az épületállomány, a közlekedési rendszerek és a helyi környezet fejlesztése javítja a lakhatás minőségét és hosszú távú megfizethetőségét.
8. Az új, korszerű építési módok – például a moduláris, előregyártott és helyszínen kívül készülő elemek – iránti kereslet bővítése a leghatékonyabb eszköz az építési költségek csökkentésére. Ez jelentős innovációs és termelékenységi lehetőséget kínál az európai feldolgozóiparnak.
9. Miközben egyes városokban a lakhatás megfizethetetlenné válik, más – gyakran vidéki – térségek elnéptelenednek és alulértékeltek. Ezt az egyensúlytalanságot az infrastruktúrába irányuló beruházásokkal lehet kezelni, amelyek elősegítik a visszaáramlást a falvakba, kisvárosokba és vidéki térségekbe.
10. Súlyos hiányosság, hogy nincs egységes, átlátható és időszerű adat minden lakhatási szegmensről. E téren létfontosságú koordináló szerepet tölthetne be egy új Európai Lakhatási Platform.
Időközben az Eurostat is zászlajára tűzte a lakhatás kérdését, és mostantól egy új, külön az e célra létrehozott szekcióban, egy helyen teszi majd elérhetővé az összes releváns adatot a témával kapcsolatban.
A négy legfontosabb témakör:
- gazdaság és pénzügy,
- lakosság és szociális helyzet,
- vállalkozások,
- környezetvédelem és energia.
A szervezet november 27-én publikálja majd az idei európai lakhatási jelentését Housing in Europe címmel.
Címlapkép forrása: Getty Images
