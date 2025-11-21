Háborognak az oroszok a béketerv miatt: most már ukrán inváziótól rettegnek – „Ekkora sereggel simán megtámadnak minket!”

Egyre inkább úgy fest, hogy borulni fog az újabb amerikai béketerv is: miután Ukrajna és Európa gyakorlatilag visszadobta a tervezetet, orosz oldalon is egyre többen elégedetlenkednek a megállapodás részletei miatt.

Sztanyiszláv Krapivnyik orosz katonai szakértő egy villáminterjúban ecseteli:

egyszerűen elfogadhatatlan Oroszország számára, hogy a háború után Ukrajna 600 ezer fős hadsereggel rendelkezzen.

Krapivnyik az orosz-amerikai békemegállapodás kapcsán beszélt, amely kiszivárgott információk szerint ebben a létszámban korlátozná az ukrán haderő méretét:

600 ezer több mint elegendő ahhoz, hogy egy komoly katonai műveletet indítsanak ellenünk”

– fogalmazott az orosz milblogger.

Úgy látja, hogy „szeparatisták ellen” és önvédelmi feladatokra

bőven elég lenne 100 ezer katona az ukrán haderőbe.

Kitér arra is: most papíron 1,2 millió fő az ukrán haderő létszáma, de hangsúlyozza, hogy ez mindenféle támogató tevékenységet is tartalmaz, ennek az állománynak csak töredéke harcol a frontvonalon. A 600 ezres létszámot nyugodtan lehet szerinte egyfajta bővítésnek is tekinteni.

Krapivnyik hangsúlyozza: a háború után a NATO a 600 ezres létszámot is felfegyverzi majd, ellátja magas szintű kiképzési modulokkal. Mindemellett szerinte bizalmi kérdések is felmerülnek.

A szerződés nem pontosítja, hogy ellenőrizzük az ukrán hadsereg méretét. Lehet, hogy 600 ezer lesz, de az is lehet, hogy egymillió. A megállapodás semmit nem mond az ellenőrzésről, csak arra kérnek minket, hogy bízzunk az egészben”

– mondja Krapivnyik.

Nem ő az egyetlen, aki visszautasítóan reagált az orosz-amerikai béketervre moszkvai oldalról: az MK.ru vezető anyagban írta meg, hogy szerintük a felvázolt "ukrajnai kapituláció" valójában Oroszország számára hátrányos:

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images