Vezető szélsőjobbos politikus mehet a börtönbe: kiderült, hogy az oroszoknak dolgozott

Nathan Gill „jelentős hatalmi és bizalmi pozícióval élt vissza”, és „anyagi és politikai haszonszerzés motiválta” – jelentette ki Cheema-Grubb bírónő az Old Bailey bíróságon pénteken. Az 52 éves, észak-walesi Anglesey-ből származó Gill korábban bűnösnek vallotta magát nyolc vesztegetési vádpontban, amelyek a 2018. december 6. és 2019. július 18. közötti, európai parlamenti képviselői időszakára vonatkoztak. A bíróság meghallgatta, hogy Gill tevékenysége Ukrajnával kapcsolatos oroszbarát nyilatkozatokhoz kötődött, miközben az Egyesült Királyság szélsőjobboldali Függetlenségi Pártjának (UKIP), majd később a Brexit Pártnak volt a tagja. A terrorelhárítási rendőrség nyomozása szerint

Gill valószínűleg legalább 40 000 font készpénzt fogadott el, és felajánlotta más brit EP-képviselők bemutatását is, hogy őket is megvesztegethessék.

A rendőrség szerint az ügyben szereplő egyes személyek közvetlen kapcsolatban álltak Vlagyimir Putyinnal. Mark Heywood KC ügyész korábban elmondta a bíróságnak, hogy a vesztegetési vádak Gill és az oroszbarát Oleg Volosin közötti kapcsolatra vonatkoznak, aki 2014 előtt ukrán kormánytisztviselő volt, és akit az Egyesült Királyság 2022-ben szankciókkal sújtott. Gill tevékenysége WhatsApp-üzenetekből derült ki, miután 2021. szeptember 13-án a manchesteri repülőtéren feltartóztatták. Éppen Oroszországba készült utazni, hogy megfigyelőként vegyen részt az ottani választásokon. A rendőrség szerint az üzenetek feltárták, hogy Volosin jutalék alapján bízta meg Gillt oroszbarát nyilatkozatok tételével. A terrorelhárítási tisztek szerint egyes beszédek szövegét Gill kapta, amelyeket szinte szó szerint adott elő. Más esetekben azért fizettek neki, hogy kommentárokat adjon hírportáloknak, például a 112 Ukrajna nevű oroszbarát médiavállalatnak. Walesi otthonában több ezer eurót és dollárt is találtak.

Dominic Murphy parancsnok, a Metropolitan Police Terrorelhárítási Parancsnokságának vezetője szerint Gillt a pénz motiválta.

Úgy tűnik, a kapzsiság volt az elsődleges motivációja. De azt hiszem, volt benne egy olyan elem is, amely oroszbarát álláspontot képviselt, de erre csak ő tud válaszolni, őszintén szólva, nekünk soha nem mondta el.

Gillt 2022 márciusában hallgatták ki, de nem tett vallomást. Vádat emeltek ellene, és 2025 februárjában jelent meg a bíróságon. Az ítélethozatal során Cheema-Grubb bírónő „kifinomultnak” nevezte Gill bűncselekményét, és „a választók által belé vetett bizalom súlyos elárulásának” minősítette. Murphy parancsnok elmondta, hogy a rendőrség továbbra is nyomoz más EP-képviselők, köztük egyesült királyságbeliek után is.

Gill 2014 és 2016 között vezette az UKIP walesi szárnyát, és 2016 és 2017 között a walesi parlament (Senedd) tagja volt. 2014 és 2020 között EP-képviselő volt, de 2019-ben kilépett az UKIP-ból, hogy csatlakozzon Nigel Farage Brexit Pártjához, a későbbi Reform UK-hoz. A Reform UK, amely korábban kizárta Gillt a pártból, közleményben jelentette ki:

Gill úr tettei elítélendőek, hazaárulók és megbocsáthatatlanok. Örülünk, hogy az igazságszolgáltatás megtörtént, és teljes mértékben üdvözöljük a Nathan Gillre kiszabott ítéletet.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images