Brutális célár érkezett az aranyra!

A Bank of America 'Year Ahead' kitekintésében rámutat, hogy bár az arany technikai szempontból "túlvett", mégis "alulbefektetettnek" mondható jelenleg. A Michael Widmer vezette stratégák szerint számos makrogazdasági tényező – beleértve az Egyesült Államok nem konvencionális gazdaságpolitikáját, amely felfelé hajtotta a sárga fémet – továbbra is támogató marad a nemesfém számára. Amíg ezek a hatások fennállnak, a BofA szerint

az arany elérheti az unciánkénti 5000 dolláros szintet 2026-ban,

bár a Fed esetleges szigorítása jelentős kockázatot jelent.

A Bank of America előrejelzése szerint az arany átlagára 4538 dollár lesz unciánként jövőre. A bank a felértékelést egy szélesebb nyersanyagpiaci környezetbe helyezi, amelyet több bányászott termék szűkös kínálata, alacsony készletek és régiónként egyenetlen kereslet jellemez. Míg a 2026-os makrogazdasági kilátások kihívásokkal telik – különösen Kínában – az arany kitűnik a nemesfémek közül egyértelmű és tartós támogató tényezőivel.

