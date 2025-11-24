Megtámadták Zaporizzsját, felharsant a légiriadó

Zaporizzsja több kerületében is robbanást észleltek a lakosok

- közölte az Ukrinform tudósítója.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az ellenség irányított légibombákkal támadja a várost, amelyeket az ideiglenesen megszállt területekről indítottak.

Légiriadót rendeltek el az orosz légitámadás miatt. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken, mivel további irányított légibombák indítása várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images