Váratlan fordulat a Black Friday előtt: a vámok miatt kevesebb lesz a leárazás

Rekordot dönthet a vásárlók száma az idei karácsonyi szezon első hétvégéjén az Egyesült Államokban, ugyanakkor tavalyhoz képest lassul a költések növekedési üteme, mivel a vámok miatt az üzletek kisebb leárazásokat vállalnak csak - írja a Reuters.

Rekord számú amerikai lehet az üzletekben az idei Black Fridayen. A Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) előrejelzése szerint

a hálaadás és a Cyber Monday közötti ötnapos időszakban 186,9 millióan vásárolnak, szemben a tavalyi 183,4 millióval, ami új rekordot jelenthet.

Ugyanakkor az év utolsó két hónapjának, a kereskedők számára kulcsfontosságú időszaknak a forgalomnövekedése lassulhat, mert a vámok miatt a boltok kevesebb és kisebb mértékű leárazást vállalnak.

Az NRF szerint a novemberi–decemberi, fizikai és online értékesítések először haladhatják meg az ezer milliárd dollárt, 3,7–4,2 százalékt bővülést várnak, ami kissé elmarad a tavalyi 4,8 százalékos növekedéstől.

Idén november 27-re esik a hálaadás, ami plusz egy napot ad a kereskedőknek az ünnepi szezonban, amely jellemzően az éves nyereség harmadát hozza. A láncok korán indították a promóciókat: a Walmart november 14-én kezdte, és három hullámban folytatja december 1-ig, a Walmart+ tagok előzetes hozzáféréssel. Az Amazon csütörtökön elrajtoltatta Black Friday akciós hetét, a Macy's pedig dedikált Black Friday felületet nyitott.

A szövetség úgy becsüli, hogy az ajándékokra és szezonális tételekre – például dekorációkra, üdvözlőlapokra, élelmiszerre és édességre – fordított átlagos költés fejenként 890 dollár lesz, ami némileg a tavalyi 902 dollár alatt marad.

Forrás: Reuters

