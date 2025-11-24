Olyan alkoholbolt nyílik, amire nem gondolnánk

Szaúd‑Arábia két új alkoholbolt megnyitását tervezi – értesült a Reuters. Az egyik üzlet Dhahránban, az Aramco-komplexumban szolgálná ki a nem muszlim külföldi dolgozókat, a másik Dzsiddában a diplomaták számára nyílna, várhatóan 2026-ban.

A terveket ismerő források szerint az egyik alkoholbolt a keleti tartományban, Dhahránban nyílna az állami olajóriás Aramco területén, a nem muszlim külföldi dolgozók számára. A másik egység a Vörös-tenger partján fekvő Dzsiddában szolgálná ki a diplomatákat. A lépés újabb mérföldkő lenne a de facto vezető, Mohammed bin Szalmán trónörökös által irányított nyitási folyamatban.

A királyság, az iszlám szülőhelye, tavaly nyitotta meg első, nem muszlim diplomatákat kiszolgáló alkoholboltját a fővárosban, Rijádban.

Ez volt az első ilyen üzlet a 73 éve bevezetett tilalom óta.

A dhahráni üzlet az Aramco tulajdonában álló komplexumban kapna helyet – mondta a Reutersnek nyilatkozó három forrás egyike. Hozzátette, hogy az üzlet a nem muszlim Aramco-alkalmazottak előtt állna nyitva, és a hatóságok már tájékoztatták őket a tervről. Két forrás szerint Dzsiddában – a rijádi bolt mellett – egy újabb, kifejezetten a nem muszlim diplomatáknak szánt italbolt előkészítése is folyamatban van, mivel a városban sok ország tart fenn konzulátust.

A két új egység nyitását 2026-ra várják, de hivatalos ütemtervet nem tettek közzé – jelezte két forrás. A kormányzati médiahivatal érdemben nem reagált a két helyszínre vonatkozó kérdésekre, az Aramco nem kívánt kommentálni.

A rijádi bolt megnyitása után nem jelentettek be formális szabályozási változást. Az üzlet egy jellegtelen épületben működik a diplomatanegyedben, amelyet egyes diplomaták "booze bunkernek" neveznek. Két forrás szerint a vásárlói kör nemrég kibővült a nem muszlim, szaúdi prémium tartózkodási engedéllyel rendelkezők körével is. Ilyen engedélyt vállalkozók, jelentős befektetők és "kiemelkedő tehetségek" kaphatnak.

A rijádi üzlet megnyitása előtt az alkoholhoz jellemzően diplomáciai postán, a feketepiacon vagy házi főzéssel lehetett hozzájutni. Más Öböl-menti országokban – Kuvait kivételével – bizonyos korlátozások mellett elérhető az alkohol.

Noha az alkohol továbbra is tiltott a lakosság döntő többsége számára, bin Szalmán reformjai nyomán a szaúdiak és a külföldiek ma már korábban elképzelhetetlen programokon vehetnek részt, a sivatagi rave buliktól a mozizásig. A változások közé tartozik az is, hogy 2017 óta a nők vezethetnek, enyhültek a nemek közötti elkülönítés szabályai a nyilvános terekben, és jelentősen csökkent a vallási rendőrség hatásköre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images